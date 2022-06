Parteipolitik Härtere Gangart in Asylpolitik: FDP bringt sich gegen SVP in Stellung Die nationalen Wahlen 2023 werfen bereits ihren Schatten voraus. Die FDP bringt sich gegen die SVP in Stellung. Mit einer schärferen Gangart in der Asylpolitik möchte sie die rechte Flanke schliessen. Gleichzeitig beschwört die Partei den bürgerlichen Schulterschluss.

Mit dem neuen Präsidenten Thierry Burkart tritt die FDP wieder selbstsicherer auf. Keystone

Der Krieg in der Ukraine hat die bürgerlichen Kräfte zusammenrücken lassen. In fast schon harmonischer Einmütigkeit drängten die Mitte, die FDP und die SVP im Parlament auf die Erhöhung der Armeeausgaben. Für die FDP-Parteispitze ist klar: Das «Erfolgsmodell Schweiz» gründe auf einer «liberalen Wirtschaft mit sozialen Verantwortung», sagte Präsident Thierry Burkart am Samstag in seiner Rede an der FDP-Delegiertenversammlung in Andermatt (UR).

Der Aargauer Ständerat beschwor den «Schulterschluss» der drei bürgerlichen Parteien. Ohne diesen würde die Schweiz die anstehenden Herausforderungen nicht meistern, so Burkart. An die Adresse von Mitte und SVP gewandt sagte er, es gelte «dem Ruf von Links nach mehr Umverteilung, mehr Nivellierung und mehr Staat entschieden Einhalt» zu gebieten.

Kompromisse: Nur wo?

Für die Zusammenarbeit bedeutet das aus Burkarts Sicht eine gegenseitige Kompromissbereitschaft unter den bürgerlichen Partnern. Wie schwierig das in gewissen Bereichen sein dürfte, bestätigte er indirekt gleich selbst. Eindringlich legte er die Gründe dar, warum die FDP sich beim Krieg in der Ukraine «enorm engagiere». Es sei ein Angriff auf Werte wie Demokratie, Menschenrechte und am Ende auf die individuelle Freiheit. Hier dürfe die FDP nicht abseits stehen. «Wir müssen Flagge zeigen.» Es gehe darum, dass sich die FDP einmische.

Kein Wort verlor Burkart über jenen bürgerlichen Partner, der sich jede Einmischung in den Krieg verbietet. So sagte die SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher gleichentags in einem Interview, der Westen sei auf dem Holzweg. Damit die Wirtschaft nicht zusammenbreche, müsse Europa mit Putin einen Frieden aushandeln.

Solidarität nimmt über Zeit ab

Der FDP dürfte klar sein, dass der Ukraine-Krieg nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht einen langen Atem erfordert. Zur Belastungsprobe könnte auch die Aufnahme der 60'000 geflüchteten Menschen aus der Ukraine werden. Darauf wies Bundesrätin Karin Keller-Sutter vor den Delegierten hin. «Aus Erfahrung wissen wir, dass Solidarität über Zeit abnehmen wird», sagte die Justizministerin.

An ihrer Delegiertenversammlung hat die FDP nun eine härtere Gangart in der Asylpolitik eingeschlagen. Unter dem Motto «hart, aber fair» hat die Partei ein Forderungspapier verabschiedet. Die Idee: Das Asylgesetz soll besserer vollzogen werden – etwa bei Ausschaffungen. Keller-Sutter begrüsste den Schritt. Eine «harte, aber faire» Migrationspolitik sei nicht nur im Interesse der Schweiz, sondern auch in jener der Betroffenen. «Sie sollen wissen, woran sie sind.»

Ein Kalkül dürfte sein: die Solidarität der Schweizer Bevölkerung nicht überstrapazieren. Eine Rolle spielen dürften auch wahltaktische Gründe. Nächstes Jahr werden National- und Ständerat neu bestellt. Die Befürchtung mancher Beobachter: Die SVP könnte schon wie 2015 voll auf das Thema Migration setzen und bei den Wählerinnen und Wählern punkten.