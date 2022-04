Start zur Pilotstudie Sexueller Missbrauch: Katholische Kirche öffnet Geheimarchive für Forschung – Opfervertretern bleiben Fragen Die Universität Zürich beginnt bald mit der Untersuchung sexueller Übergriffe in der katholischen Kirche der Schweiz. Dabei werden die Forschenden auch Einblick erhalten in bischöfliche Geheimarchive und die Grundlage für weitere Untersuchungen schaffen. Opferverbände begrüssen den Schritt, werfen aber auch Fragen auf.

Der von Bischof Bonnemain (l.) vorgestellte Pilot soll Grundstein sein für die weitere Erforschung sexueller Missbräuche in der katholischen Kirche. Keystone

Die katholische Kirche will Licht in eines ihrer dunkelsten Kapitel bringen und sexuelle Missbräuche wissenschaftlich untersuchen lassen. Dazu haben die drei bedeutendsten Institutionen der Kirche hierzulande letztes Jahr einen Forschungsvertrag mit der Universität Zürich abgeschlossen.

Nun wird das Forscherteam unter der Leitung der Historikerinnen Monika Dommann und Marietta Meier im Mai mit seiner Arbeit beginnen. Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), der römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) und der Konferenz der Vereinigung der Orden und weiterer Gemeinschaften des gottgeweihten Lebens (Kovos) haben am Montag in Lausanne die Medien über Details des Forschungsprojekts informiert. Laut eigenen Aussagen ist es das erste Mal, dass sich die drei Organisationen gemeinsam zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche äussern.

Freier Zugang zu Geheimarchiven

Das nun am Start stehende Pilotprojekt soll die Grundlagen für eine künftige, vertiefte Erforschung der sexualisierten Gewalt im Umfeld der katholischen Kirche in der Schweiz erarbeiten. Im Zentrum stehen dabei Fragen zu den Strukturen, die den sexuellen Missbrauch ermöglichten und eine Aufdeckung dieser erschwerten. Die beiden Historikerinnen sind laut eigenen Angaben zwar katholisch aufgewachsen, haben jedoch heute eine gesunde Distanz zum Katholizismus. Während eine der Professorinnen aus der Kirche austrat, gehöre ihr die andere noch immer an.

Für ihre Arbeit werden die insgesamt sechs Forscherinnen und Forscher ungehinderten Zugang zu den Akten in den bischöflichen Geheimarchiven erhalten. Wie Marietta Meier sagte, ist ihnen dies – wie auch die wissenschaftliche Freiheit – von allen Bischöfen in der Schweiz zugesagt worden. Der Blick in die Vergangenheit ist dabei für den Churer Bischof unabdingbar: «Es ist notwendig, die Verbrechen der Vergangenheit aufzudecken, die in der römisch katholischen Kirche verübt wurden», sagte Joseph Bonnemain.

Marietta Meier: «Wir schaffen auch die Grundlage für ein späteres Grossprojekt» Marietta Meier ist Co-Studienleiterin und Historikerin Wie erklären Sie es sich, dass es so lange dauerte, bis sexuelle Missbräuche in der katholischen Kirche wissenschaftlich aufgearbeitet werden? Marietta Meier: Dazu brauchte es den jahrzehntelangen Druck der Medien und Betroffenen. Es hat viel zu lange gedauert, bis die katholische Kirche in der Schweiz ihre Bereitwilligkeit bekundete, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Wie kamen Sie zum Auftrag für diese Aufarbeitung? Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie trafen wir uns erstmals mit Vertretern der katholischen Kirche. Unter den Gesprächsteilnehmern war auch bereits der heutige Bischof Joseph Bonnemain. Damals war er aber noch Sekretär des Fachgremiums «Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld» der Schweizer Bischofskonferenz. Wie kamen Ihre Vorschläge für die Aufarbeitung in der Runde an? Es war ein langsames Herantasten zwischen der Auftraggeberin und uns, den meist männlichen Repräsentanten und uns Historikerinnen. Die Vertreter der Bischofskonferenz, der römisch-katholischen Zentralkonferenz und der Kovos versicherten uns wiederholt, dass sie wirklich gewillt sind, die Geschichte sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts durch unabhängige Historikerinnen wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Worauf haben Sie geachtet bei der Zusammensetzung Ihres Forschungsteams? Für uns war immer klar, dass zu diesem Thema ein gesamtschweizerisches Projekt aufgegleist werden muss. Besonders wichtig war uns dabei auch, dass die Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Sprachregionen und Disziplinen kommen und geübt sein müssen in Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Damit werden wir im Pilotprojekt auch bereits Grundlagen schaffen können für ein späteres, grosses Untersuchungsprojekt. Aufgezeichnet: Samuel Thomi Marietta Meier ist Co-Leiterin des Forschungsprojekts «Missbrauchsfälle im Umfeld der katholischen Kirche Schweiz». Die Historikerin ist Titularprofessorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich und hat etwa bereits zu Medikamententests in der Psychiatrie geforscht. Für das aktuelle Projekt wird sie – wie ihre Co-Leiterin Monika Dommann – laut eigenen Aussagen unentgeltlich arbeiten. Für die sechs Mitarbeitenden sind Projektkosten von 377’000 Franken budgetiert.

Die drei Auftraggeberinnen des Projekts – Bischofskonferenz, Kovos und RKZ – haben sich vertraglich dazu verpflichtet, keinen Einfluss auf die Forschung zu nehmen. Da die römisch-katholische Kirche die Täterschaft darstelle, ist es gemäss Joseph Bonnemain zentral, dass die Missbräuche «absolut losgelöst von den drei Institutionen» aufgearbeitet werden.

Ein radikaler Sinneswandel

Für den Churer Bischof stellt das angestossene Projekt eine «Zäsur» für die katholische Kirche dar. Die Untersuchung von vergangenen Fehlern und die Anerkennung der eigenen Schuld seien nur die ersten Schritte in einem längeren Prozess: «Die kirchlichen Strukturen, die Entscheidungswege und die Aufteilung der Zuständigkeiten müssen neu geregelt werden», sagte Bonnemain.

Abt Peter von Sury sieht auch die Kovos als Dachverband aller Ordensvereinigungen in der Verantwortung. «Als Mitglieder und Verantwortliche dieser kirchlichen Gemeinschaften haben wir sehr oft geschwiegen und weggeschaut, vertuscht und verharmlost», sagte von Sury. Je länger je mehr sei dem Verband klar geworden, dass auf kirchlicher Seite «ein radikaler Sinneswandel» nötig sei.

Grosses Schweigen bis im Herbst 2023

Peter von Sury bat darum alle von den Forschenden Angefragten, sich an der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche zu beteiligen. Renata-Asal Steger, Präsidentin der RKZ, fordert ebenfalls, dass den Worten der Betroffenheit nun «Taten» folgen müssten.

Die Ergebnisse des nun begonnenen Pilotprojekts sollen im Herbst 2023 veröffentlicht werden. Um die Unabhängigkeit des Projekts zu gewährleisten, wollen sich bis dahin weder die Auftraggeber auf kirchlicher Seite noch die Forscherinnen und Forscher dazu äussern. Laut Meier und Domman belaufen sich die Kosten des Pilotprojekts auf 377'000 Franken für die Mitarbeitenden – die beiden Professorinnen werden laut eigenen Aussagen unentgeltlich arbeiten.

Opferorganisationen sind skeptisch

Auf Seiten der Opferorganisationen begrüsst man den Schritt der katholischen Kirche. Gleichzeitig zeigt sich die Interessengemeinschaft (IG) für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld jedoch irritiert, dass es sich vorerst nur um ein Pilotprojekt handelt. In einer Stellungnahme vom Montag fragt sie rhetorisch: «Gibt es tatsächlich noch Zweifel daran, dass eine umfassende Studie beziehungsweise Aufarbeitung gemacht werden muss?»

Die Interessengemeinschaft erwartet überdies, dass bereits bei der Pilotstudie Betroffene angehört werden. Zudem soll nach deren Ende «unverzüglich eine umfassende Studie und Aufarbeitung folgen», so die IG. Monika Dommann sagte dazu: «In der Wissenschaft ist dieses Vorgehen ganz üblich, um herauszufinden, welche Daten zur Verfügung stehen und welche Fragen sich eignen, um ans Ziel zu kommen.»

Skepsis herrscht auch bei der Westschweizer Opferorganisation Sapec. Laut eigenen Angaben ist die Gruppe für das Forschungsprojekt bisher nicht angehört und nicht miteinbezogen worden. Lobende Worte findet sie hingegen für die unabhängige französische Untersuchungskommission zu sexuellem Missbrauch in der Kirche, die ihren Bericht letztes Jahr veröffentlicht hat. Die Zahl der Opfer in Frankreich von 1950 bis 2020 wurde darin auf 330’000 geschätzt. Ähnliche Untersuchungsberichte zu Missbrauchsfällen gab es bereits in Irland, Deutschland, Australien oder den USA.