PODCAST SBB in der Krise: Was läuft schief bei unseren Bundesbahnen? Kaum ein Monat vergeht, ohne dass die SBB für Negativschlagzeilen sorgt. Die Kunden-Reaktionen fallen oft sehr emotional aus. CH Media-Journalist und SBB-Kenner Stefan Ehrbar ordnet ein und erklärt, wo er Kritik für angemessen hält und wo nicht.

Das letzte Wochenende hat einmal mehr für einen SBB-Aufreger gesorgt: Passagiere wurden aufgrund einer zu hohen Belegung in Baden aufgefordert, den Zug umgehend zu verlassen und das trotz gültigen Tickets.

Nicht der erste Aufreger in diesem Jahr. Die Liste ist lang: Ein Ticket-System, das nicht zuverlässig funktioniert, Design-Bahnhof mit Baumängeln, zu wenig Platz für Velos und Kinderwagen und ein GA, das per Ende Jahr teurer werden soll.

Die Reaktionen auf solche Schlagzeilen sind oft hart. Dabei haben wir in der Schweiz doch das beste Zugnetz der Welt. Warum wir so emotional auf unsere Züge reagieren, welche Herausforderungen der SBB bevorstehen und: Ist die scharfe Kritik an unseren Bundesbahnen gerechtfertigt?