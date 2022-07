Politik Zürcher SVP-Präsident hat angeblich Lohn erhalten – entgegen seinen früheren Aussagen Benjamin Fischer hat als Präsident der SVP Zürich offiziell keinen Lohn erhalten. Recherchen zeigen nun, dass er mutmasslich über ein privates Spendenkonto dennoch Tausende Franken für sein Parteiamt erhielt. Die Affäre könnte rechtliche Konsequenzen haben. Der Jungpolitiker wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Benjamin Fischer soll als Parteipräsident der SVP Zürich ein Einkommen erhalten haben, obwohl er stets das Gegenteil behauptete. Der Politiker streitet dies ab. Keystone

Als Präsident der SVP Kanton Zürich hat Benjamin Fischer stets betont, er werde für sein Amt nicht entlöhnt. Sein einziger Lohn sei «ein feuchter Händedruck sowie viel Freude und die Genugtuung, etwas Wichtiges für unseren Kanton und unser Land zu leisten», sagte er beispielsweise in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen im März.

Fischer, der die grösste SVP-Kantonalsektion der Schweiz auch im Nationalrat vertritt, legt grossen Wert auf das Milizsystem. «Parteiarbeit muss ehrenamtlich bleiben», sagte er in einem anderen Interview vor drei Jahren. «Wenn man einmal anfängt, etwas zu belohnen, dann besteht die Gefahr, dass die Leute irgendwann nur noch gegen Geld arbeiten.» Doch nun scheint es, als ob der 28-jährige Jungpolitiker es mit der ehrenamtlichen Arbeit selber nicht so genau nahm.

Gemäss Recherchen der «NZZ am Sonntag» hat die SVP Zürich offiziell zwar keinen Lohn an Benjamin Fischer über­wiesen. Doch im Hintergrund sollen Spender den Jungpolitiker für sein Engagement entschädigt haben. Das jedenfalls geht aus einem E-Mail-Verkehr hervor, welcher der Zeitung vorliegt. Der damalige Parteisekretär soll darin bei einem potenziellen Spender um Geld für den Präsidenten werben. Die Echtheit des Mailverkehrs kann nicht überprüft werden; die Zeitung macht auch nicht nähere Angaben dazu.

Alles nur ein Missverständnis?

Benjamin Fischer streitet die Vorwürfe in einer Stellungnahme gegenüber der Zeitung jedoch ab. Er betont zwar abermals, er habe «nie Geld von der Partei erhalten». Allerdings räumt er auch ein, dass seit 2011 ein «Unterstützungskomitee Benjamin Fischer» existiert und dieses ein Spendenkonto führe. Fischer war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Beim E-Mail-Verkehr zwischen dem ehemaligen Parteisekretär und dem anonymen Spender handelt es sich laut Fischer um ein Missverständnis. «Falls sich jemand in einem internen E-Mail-Verkehr missverständlich geäussert und den Eindruck erweckt hat, es wäre die Partei, die hier Spenden sammelt, so tut mir das leid, ich möchte dieser Person aber auch keinen Vorwurf machen», zitiert ihn die «NZZ am Sonntag».

Die Angelegenheit könnte für den Jungpolitiker und die Kantonalpartei allerdings noch rechtliche Konsequenzen haben. Vor allem, wenn die Zürcher SVP Spenden­bestätigungen ausgestellt haben sollte, damit die auf dem privaten Konto eingetroffene Spende bei den Steuern abgezogen werden kann. Dies jedenfalls lässt der zitierte E-Mail-Verkehr vermuten. In Zürich dürfen lediglich Spenden an Parteien abgezogen werden, nicht aber Zuwendungen an einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten.

SVP Schweiz pocht auf Autonomie der Kantonalparteien

Und was sagt die Mutterpartei zur Zürcher Entschädigungs-Geschichte? Die Sprecherin der SVP Schweiz verweist auch am Sonntag auf die Autonomie der Kantonalparteien. Dies gelte auch für die Frage, ob - und wenn ja wie - diese Entschädigungen für Ämter vornehmen wollten.

Benjamin Fischer hat im Mai bekannt gegeben, nach zweieinhalbjähriger Amtszeit als Parteipräsident der SVP Zürich zurückzutreten. Für den Rücktritt gab er Zeitgründe an. Als Nachfolger schlägt die Parteileitung Kantonsrat Domenik Ledergerber vor. Seine Wahl soll an der Delegiertenversammlung vom 23. August erfolgen. (dpo/sat)