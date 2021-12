Presseschau Von «Blamage» bis «sofort beschliessen»: So kommentieren Medien neue Massnahmen Keine Woche, nachdem die Coronaschutzmassnahmen verschärft worden sind, schickt der Bundesrat weitergehende Verschärfungen in die Vernehmlassung. So unterschiedlich ordnen die Medien diese ein.

Guy Parmelin und Alain Berset bei der Präsentation der neuesten Coronamassnahmen am Freitag. Die Presse ist sich dazu uneins. Keystone

Hart ins Gericht mit Bund und Kantonen geht am Samstag die NZZ: «Die Booster-Blamage» titelt die Zeitung auf ihrer Frontseite. «Schuld daran sind nicht die angeblich impffaulen Bürger, sondern die Bürokraten an der Macht.» Während andere westeuropäische Staaten schon im September oder sogar früher mit Boostern begonnen hätten, «kommt man hierzulande erst jetzt in die Gänge», heisst es in dem Wochenkommentar. Und diese passive Haltung von Bund und Kantonen habe ihren Preis – Impfdurchbrüche mit schweren Verläufen. Das Blatt erinnert daran, dass derzeit knapp ein Drittel der Hospitalisierten doppelt geimpft seien.

Und die NZZ liefert am Samstag gleich noch einen zweiten Kommentar zur Coronasituation in der Schweiz. Während der Bundesrat im Wochenkommentar mit keinem Wort erwähnt wird, knöpft sich die Zeitung in diesem zweiten Meinungsbeitrag die Landesregierung vor: «Dem Bundesrat bleibt nun nichts mehr anderes übrig, als zu seinen letzten noch verbliebenen Mitteln zu greifen», schreibt die NZZ. Es sei zwar möglich, dass 2G mit Maskenpflicht oder die Schliessung von Restaurants, Bars und Fitnesscentern die Überlastung der Intensivstationen in den Spitälern noch abwenden könnten.

NZZ: «Nie hätte der Bundesrat es so weit kommen lassen dürfen»

Der am Freitag vorgeschlagene Massnahmenkatalog zeige jedoch, «wie fahrlässig die Politik seit Ausbruch der Pandemie mit unserer Freiheit» umgehe. Fazit der NZZ:

«Nie hätte der Bundesrat, nie hätten wir Bürger es so weit kommen lassen dürfen, dass wir keinen Spielraum mehr haben.»

Denn ohne Spielraum verkomme Freiheit zu einem theoretischen Konstrukt.

«Blick»: «Solider Plan»

Keinen Kommentar, aber eine eindeutige Schlagzeile, setzt am Samstag auch der «Blick»: «Jetzt müssen Ungeimpfte die Konsequenzen tragen», steht in grossen Lettern auf der Titelseite des Boulevardblatts. Und eine Seite weiter – sowie in der Online-Ausgabe – lautet der Überschrieb ebenso unzweideutig: «Die letzte Hoffnung heisst 2G».

Für die Tamedia-Zeitungen hat der Bundesrat zwar «einen soliden Plan präsentiert. Doch es ist möglich, dass er zu spät kommt». Denn angesichts rekordhoher Fallzahlen und der Situation in den Spitälern habe die Schweiz ...

«... keine zwei Wochen mehr, um zu reagieren».

Dabei erinnern «Tages-Anzeiger», «Bund» oder «BaZ» in ihrem Kommentar daran, dass es jeweils genau so lange dauert, bis man sieht, ob Massnahmen wirken.

Tamedia: Massnahmen «sofort beschliessen»

Doch ob - und wenn ja wie - der Bundesrat die am Freitag den Kantonen vorgeschlagenen Massnahmen umsetzen wird, will die Regierung erst kommenden Freitag entscheiden. Fazit des Tamedia-Kommentars: «Das Risiko einer Eskalation wäre kleiner, wenn der Bundesrat die nun vorgeschlagenen Massnahmen sofort beschlossen hätte.»

Für die Zeitungen von CH Media (wozu auch dieses Online-Portal gehört) wiederum sind es «harte Eingriffe ins Privatleben», welche der Bundesrat vorschlägt. Dies insbesondere für Ungeimpfte. Das sei jedoch ...

«... insofern konsequent, als Ungeimpfte ein deutlich höheres Risiko haben, im Falle einer Infektion schwer zu erkranken.»

Überdies würden Ungeimpfte das Virus ja auch eher weitergeben als Geimpfte, heisst es in dem Kommentar weiter.

CH Media: «Wissen immerhin, was auf uns zukommen könnte»

Nach Beschwichtigungen und dem langen Abwarten des Bundes auf allfällige Aktivitäten der Kantone sei es nun insgesamt aber «zu begrüssen, dass der Bundesrat jetzt sagt, welche nächsten Schritte er ins Auge fasst», findet die Kommentatorin in der «Aargauer Zeitung», «Luzerner Zeitung» oder im «St.Galler Tagblatt». Auch wenn es trübe Aussichten seien, so das Fazit: «Immerhin wissen wir nun, was auf uns zukommen könnte.»

Hart mit der Regierung ins Gericht geht auch der «Walliser Bote»: «Der Bund hat einmal mehr zu lange gewartet, schlägt nun aber die Einführung von 2G samt Maskenpflicht und auch 2G+ vor», kommentiert die Zeitung am Samstag. Sobald diese vom Bundesrat den Kantonen zur Beurteilung vorgeschlagenen Massnahmen eingeführt werden, müsse in der Schweiz von einem Impfzwang gesprochen werden:

«Das ist sehr unschön, aber bitter nötig», ...

... lautet das Fazit der Zeitung aus dem Wallis.

Einhellig auch die Haltung der «Schaffhauser Nachrichten»: «Das öffentliche Leben soll nur noch Geimpften und ­Genesenen offenstehen, unter nochmals verschärfter Maskenpflicht.» Diese drastische Verschärfung der Coronamassnahmen habe «zwar vorübergehend Unannehmlichkeiten zur Folge». Sie würde laut der Ostschweizer Zeitung aber «wenigstens milliardenteure Schliessungen verhindern.»