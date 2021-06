Prominenter Abgang Zürcher Regierungsrat Mario Fehr tritt per sofort aus der SP aus Die SP ist dem Zürcher Regierungsrat Mario Fehr zu links geworden. Er tritt deshalb per sofort aus der Partei aus. Eine moderne Sozialpolitik sei mit der derzeitigen Parteileitung nicht möglich.

Eine Frage der Glaubwürdigkeit: Mario Fehr will als Parteiloser weiter politisieren. (Archivbild) Keystone

An einer von Blick.tv live übertragenen Medienkonferenz gab der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr seinen Austritt aus der Sozialdemokratischen Partei bekannt. Die Partei habe sich seit seinem Eintritt vor 39 Jahren sehr stark verändert, so Fehr. Sie sei in der Sozial- und Sicherheitspolitik stark nach links gerutscht. Die Partei rufe «nur noch nach Väterchen oder Mütterchen Staat», wie Fehr sich ausdrückte. Eine moderne Sozialpolitik sei so nicht möglich. Beim Austritt handle es sich für ihn deshalb um eine Frage der Glaubwürdigkeit.

Fehr übte an der Medienkonferenz heftige Kritik am Verhalten der Zürcher SP gegenüber seiner Person. So verwies er darauf, dass Oliver Heimgartner im letzten Jahr zum Präsidenten der Stadtzürcher SP gewählt worden sei. Dieser hatte 2015 als Co-Präsident der Zürcher Juso im Zusammenhang mit der Beschaffung einer Überwachungssoftware Strafanzeige gegen den SP-Sicherheitsdirektor eingereicht. «Ich kenne kein Land in Mitteleuropa, in dem jemand Parteipräsident wird, der den eigenen Regierungsrat mit einer Strafanzeige eindeckt», sagte Fehr.

Er gründe jedoch keine neue politische Partei und habe auch keine Pläne, einer anderen Partei beizutreten, so Fehr weiter. Seine sozialliberalen Überzeugungen hätten sich nicht geändert. Über eine weitere Kandidatur für den Regierungsrat werde er später entscheiden. Der Entscheid stehe schon länger fest, wegen der enormen Belastung seiner Direktion während der Bewältigung der Pandemie habe er mit der Kommunikation aber zugewartet, sagte Fehr. (wap)