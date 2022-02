Protest Berner Polizei fängt Konvois der Massnahmengegner auf Autobahn ab Die Berner Polizei hat am Montagnachmittag die Innenstadt abgeriegelt. Sie wollte so eine motorisierte Demo von Massnahmenkritikern verhindern.

Die Polizei verwehrte den Protestierenden den Zugang zum Bundesplatz und dem angrenzenden Stadtgebiet. Keystone

Gegner der Coronamassnahmen des Bundes versuchten am Montag, in Bern einen «Schweizer Konvoi für Freiheit» nach kanadischem Vorbild durchzuführen. Nach Aufrufen zu Verkehrsblockaden in der Stadt Bern seien mehrere Konvois mit insgesamt über 200 Fahrzeugen in Richtung Bern gefahren, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Die Polizei reagierte darauf mit mehreren Kontrollstellen im Bereich der Autobahnzubringer.

Sie hielt, kontrollierte und wies zahlreiche Konvois weg. Ausserdem sperrte sie die Innenstadt für den motorisierten Individualverkehr weiträumig ab. Trotzdem kam es nach 16 Uhr rund um die Innenstadt zu «erheblichen Verkehrsbehinderungen», wie es weiter heisst.

Zudem trafen sich am Nachmittag Personen zu Fuss auf dem Bundesplatz zu einer unbewilligten Kundgebung. Sie wurden von der Polizei aufgefordert, den Platz zu verlassen. Dabei bildeten sie noch kurz einen Umzug, bevor sich die Kundgebung schliesslich wenig später auflöste, wie die Kantonspolizei schreibt. Auch die Verkehrsmassnahmen konnten kurz nach 19 Uhr wieder aufgehoben werden. Insgesamt nahm die Polizei neun Personen mit für weitere Abklärungen. Diese müssten mit Anzeigen rechnen. (wap/abi)