Proteste Pflegende wollten demonstrieren und trafen auf unbewilligte Kundgebung von Coronaskeptiker Das Gesundheitspersonal wollte ihre Protestwoche auf dem Bundesplatz mit einer Schlusskundgebung beenden. Doch sie fanden den Platz schon besetzt vor.

Pflegepersonal und Gewerkschaften demonstrieren unter anderem für eine «Corona-Prämie». Keystone

(dpo) Die Kundgebung auf dem Bundesplatz in Bern sollte am Samstag den Abschluss einer Aktionswoche von Gewerkschaften und Pflegepersonal markieren. Doch der Platz befand sich schon in der Hand von anderen Protestierenden.

Wie ein Video der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zeigt, handelte es sich dabei um Coronaskeptiker, die gegen die Coronamassnahmen der Behörden protestierten.

Wir stehen aktuell im Einsatz wegen Aufrufen zu einer unbewilligten Demo auf dem Bundesplatz in #Bern. Es gilt die Maskentragpflicht. Unser Auftrag ist es, diese durchzusetzen. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) October 31, 2020

Die Kundgebung der Coronaskeptiker war unbewilligt, schreibt die Kantonspolizei Bern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dabei hätten die Beamten versucht, die Maskentragpflicht bei den Demonstranten durchzusetzen.

Der Berner Sicherheitsdirektor, Reto Nause, hatte kein Verständnis dafür, dass die Demonstrierenden keine Masken trugen: «Die Maskentragpflicht ist Gesetz. Daran müssen sie sich halten, sonst müssen sie mit Anzeigen rechnen», sagte er gegenüber «TeleBärn».

Kurz nach 14 Uhr meldete die Kantonspolizei schliesslich, dass der Platz frei für die bewilligte Kundgebung des Pflegepersonals sei.

Unser Gesundheitspersonal geht nicht auf denbl Platz solange hier Menschen ohne Maske protestieren pic.twitter.com/Ht9mBcdN2f — VPOD Schweiz / SSP Suisse (@VPOD_Schweiz) October 31, 2020

Das selbsternannte Gesundheitsbündnis aus den Gewerkschaften VPOD und Syna sowie dem Berufsverband der Pflegefachleute (SBK) führte in der vergangenen Woche landesweite Aktionen durch. Sie verlangten bessere Arbeitsbedingungen für das Gesundheitspersonal und eine «Corona-Prämie» in der Höhe von einem Monatslohn für Arbeitnehmende im Gesundheitswesen.