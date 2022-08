Provokation Köppelsche Aneignung: «Verbotene» Band Lauwarm tritt an Firmenfest der Weltwoche auf SVP-Nationalrat Roger Köppel ist und bleibt ein geschickter Provokateur. Sein neuster Streich: Am Sommerfest seiner «Weltwoche» traten die gecancelten Lauwarm auf. Auf Social Media ernten sie dafür Kritik.

Die Musiker der Band Lauwarm und Roger Köppel am Sommerfest der «Weltwoche». Das Bild kursiert auf Twitter. Twitter

Von der Brasserie Lorraine zur «Weltwoche»: Die Band Lauwarm spielte am Mittwochabend am Sommerfest der Zeitschrift von SVP-Nationalrat Roger Köppel. Vor rund 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur und internationaler Diplomatie spielten die Musiker verschiedene Mundart-Reggae-Songs, wie mehrere User auf Twitter berichten. Auch ein Video des Auftritts kursiert im Netz:

Nationale Bekanntheit hatte die Band erlangt, da ein Auftritt von ihr in der alternativen Brasserie Lorraine abgebrochen wurde. Sogar internationale Medien berichteten darüber. Gegenüber den Betreibern hätten sich mehrere Gäste über eine angebliche kulturelle Aneignung der Band beschwert. Zwei der vier Musiker tragen Rastazöpfe und auch afrikanische Kleidung. Nach den Beschwerden wurde der Auftritt der Band in der Pause abgebrochen. Das führte zu einer gehässigen Debatte über kulturelle Aneignung und politische Korrektheit. Mittlerweile läuft auch ein Verfahren wegen Rassendiskriminierung gegen das Lokal. Die Junge SVP hat eine Strafanzeige eingereicht.

Der Auftritt von Lauwarm ausgerechnet am «Weltwochen»-Fest dürfte kaum zu einer Entspannung der Situation beitragen. CH Media sprach Bandmitglieder von Lauwarm darauf an, ob sie nicht fürchteten, in ihrem linken Milieu in einen Shitstorm zu geraten, wenn sie bei der «Weltwoche» auftreten. Davor hätten sie keine Angst, sagten sie: «Wir lassen uns nicht in die Politik reinziehen. Wir haben eigentlich nur eine politische Botschaft: Gegen Rassismus.» Sie wollten überall, wo sie auftreten, «positive Energien» verströmen und zur kulturellen Bereicherung beitragen.

Fuck political correctness. Lauwarm am Sommerfest der Weltwoche. 😵‍💫 #cringe pic.twitter.com/jGuJHm29JM — Sarah Serafini (@Sara_Sera_) August 25, 2022

Auf Twitter gehen die Emotionen aber bereits wieder hoch. «Man muss schon «Lauwarm» heissen um so blöd zu sein am #Weltwoche-Sommerfest aufzutreten. - Das ist keine Kritik an blonden Rastas», schreibt ein User. Andere wiederum feiern die Band für ihr Gastspiel bei der Zeitschrift: «Fuck Political Correctness». In der Debatte um Lauwarm bleiben die Gemüter hitzig.

Das Sommerfest der «Weltwoche» fand im Restaurant Terrasse in Zürich statt.