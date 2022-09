Radioaktive Abfälle Bund bestätigt: Tiefenlager kommt nach Nördlich-Lägern ++ Verpackt wird Atommüll in Würenlingen ++ Betroffene reagieren schockiert Das Schweizer Tiefenlager für Atommüll soll im Gebiet Nördlich Lägern in der Zürcher Gemeinde Stadel gebaut werden. Verpackt werden soll der Atommüll dafür in der Aargauer Gemeinde Würenlingen. Der Bund hat betroffene Kantone und Grundbesitzer am Samstag informiert.

Projekt Nördlich Lägern obsiegt: Unter dem Haberstal in der Zürcher Gemeinde Stadel soll das Tiefenlager für Atommüll gebaut werden. Keystone

Die Würfel sind längst gefallen. Doch informiert werden sollte die Öffentlichkeit erst am Montagmorgen. Nachdem verschiedene Medien nach Vorinformationen der Kantone und Grundeigentümer am Samstag jedoch über die Entscheide berichteten, passten Bund und Nationale kurzerhand ihre Kommunikationsstrategien an. Gegenüber CH Media bestätigte Marianne Zünd am Nachmittag die Standortwahl Nördlich Lägern für ein Tiefenlager.

Und der Atommüll dafür solle dereinst in Würenlingen verpackt werden, sagte Zünd in dem Gespräch weiter. Für alle weiteren Details verwies die Kommunikationschefin des Bundesamts für Energie jedoch auf Montag.

Nagra: «Eindeutiger Entscheid»

Kurz darauf informierte die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) knapp über die Hintergründe der Standort-Wahl. «Die Geologie hat einen eindeutigen Entscheid ermöglicht», heisst es in einer Mitteilung. Und die Nagra zieht folgendes Fazit:

«Nördlich Lägern ist der Standort mit den grössten Sicherheitsreserven.»

Basierend auf dem Ergebnis der jahrelangen Evaluation will die Nagra in den nächsten zwei Jahren das Rahmenbewilligungsgesuch für ein Tiefenlager ausarbeiten. Danach soll dieses beim Bund eingereicht werden.

Sprich: Das Schweizer Tiefenlager für stark und schwach radioaktive Abfälle soll dereinst in – respektive unter – der knapp 2000 Einwohner zählenden Zürcher Gemeinde Stadel gebaut werden. Das Gebiet Nördlich Lägern beinhaltet insgesamt jedoch zwölf Gemeinden im Kanton Zürich sowie drei weitere Gemeinden im Kanton Aargau.

Aufatmen können damit die Gemeinden im Zürcher Weinland (die sogenannte Nagra-Region Zürich Nord-Ost) sowie die Gemeinden rund um den Bözberg im Kanton Aargau (sogenanntes Nagra-Projekt Jura Ost).

Würenlingen bleibt wichtiger Standort

Mit der Verpackungsanlage für Atommüll wird der Aargau in Zukunft – zumindest passiv – gleich doppelt vom Schweizer Tiefenlager für Atommüll betroffen sein. Doch bereits jetzt werden in Würenlingen neben dem Paul Scherrer Institut radioaktive Abfälle aller Art bearbeitet, verpackt und schliesslich zwischengelagert.

Zuerst über die Standortwahl übereinstimmend berichtet hatten der Fernsehsender TeleZüri und die Tamedia-Zeitungen. Während der Entscheid für den Standort der künftigen Verpackungsanlage für Atommüll im Aargau weniger überraschend kommt, provoziert der Tiefenlager-Entscheid bei Politikerinnen und Experten seit Tagen einiges Erstaunen.

Erst recht auf Unverständnis stösst der am Samstag bekannt gewordene Entscheid beim Verein Nördlich Lägern ohne Tiefenlager (LoTi) - der Verein schreibt in einer Mitteilung:

«Die Nagra möchte für den Standort, den sie vor wenigen Jahren noch ausrangieren wollte, das Rahmenbewilligungsgesuch ausarbeiten und einreichen»

Laut LoTi ist das eine «fachlich-geologisch wie politisch irritierende Entwicklung» in der nunmehr 15 Jahre dauernden Standortsuche «die nicht verstanden» werde. Aus diesem Grund stellen die LoTi-Gegner denn auch ähnlich lautende Forderungen an die Transparenz des Auswahlverfahrens und weitere Abklärungen wie die Zürcher SP (siehe Kasten).

Parteien zeigen Verständnis und äussern Forderungen Die Standortwahl des Bundes für den Bau eines Tiefenlagers in der Zürcher Gemeinde Stadel lässt kaum jemanden kalt. In einer ersten Reaktion begrüsst die SVP des Kantons Zürich zwar den Entscheid. Gleichzeitig fordert die Partei am Samstag in einer Mitteilung aber auch «vollständige» Transparenz darüber, wie dieser zustande kam. Und die Eigentumsrechte der Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeindeautonomie bei raumplanerischen Fragen sei in dem Verfahren zu wahren. Und noch eine Forderung hat die Volkspartei: Um die Wertschöpfung im Kanton Zürich zu behalten, müssten für Planung und Bau «grundsätzlich einheimische Unternehmen berücksichtigt werden», wie sie schreibt. Der Zürcher SP hat es zum Projekt Nördlich Lägern dagegen noch «zu viele Fragen offen», als dass sie sich bereits jetzt dahinter stellen könne, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dies obwohl sie «weiterhin hinter dem Grundsatzentscheid» stehe, dass Schweizer Atommüll auch hierzulande zu entsorgen sei. Namentlich fordern die Genossen, dass der Schutz des Tiefengrundwassers oder mögliche Erdgasvorkommen, die den Bau eines Tiefenlagers in Frage stellen könnten, durch unabhängige Untersuchungen abgeklärt würden. Und auch die Rückholbarkeit des verpackten Atommülls müsse sichergestellt werden. Es gehe nicht an, wie dies die Nagra bislang vorsehe, das Tiefenlager einfach nicht zu verschliessen. In dieselbe Kerbe hauen auch die Grünen. Auch sie pochen auf die «garantierte Rückholbarkeit des Atommülls» sowie eine unabhängige Untersuchung des Standort-Entscheids durch internationale Experten. Dies mit Verweis auf die «immer noch problematische» Abhängigkeit der Nagra von den AKW-Betreibern und weil sie der Atomaufsicht Ensi misstrauten. (sat)

Auch gegenüber TeleZüri äussern sich Gegner des Tiefenlagers in Nördlich Lägern am Samstag schockiert über die Standortwahl der Nagra. Die Rede ist von einem «No-Go» respektive einer «unvorstellbaren Kehrtwende» in der Projektauswahl. Waren doch bislang die meisten Involvierten davon ausgegangen, das Tiefenlager werde im Zürcher Weinland gebaut werden.

Diese Region galt nämlich seit Jahren als Favorit der Nagra. Im Gegensatz dazu Nördlich Lägern: Die Gemeinde Stadel war von den Experten für die Suche nach einem Tiefenlager-Standort in einer früheren Runde bereits einmal ausgeschieden worden. Erst auf Druck der betroffenen Kantone waren die Abklärungen dann nochmals aufgenommen worden. Und nun soll Nördlich Lägern gar der geeignetste Standort für ein Tiefenlager sein.

Inbetriebnahme frühestens ab 2050

Die Suche nach einem geologischen Tiefenlager für radioaktive Abfälle ist allerdings bereits ein Jahrzehntealter Prozess. Seit 2008 ist das aktuelle Verfahren im Gang. Zuletzt standen noch drei Regionen im Fokus – und zwar im Zürcher Weinland (Zürich Nord-Ost), im Zürcher Unterland (Nördlich Lägern) sowie im Bözberg (Jura Ost). Erst im Jahr 2024 will die Nagra bei den Bundesbehörden dann ein Bewilligungsgesuch für ein Tiefenlager einreichen. Danach wird der Bundesrat voraussichtlich 2029 über die Rahmenbewilligung entscheiden, ein Jahr später das Parlament.

Zudem ist eine Volksabstimmung über die Standortwahl sehr wahrscheinlich. Diese untersteht nämlich dem fakultativen Referendum. Selbst wenn alles glattgehen sollte: Mit der Inbetriebnahme des Schweizer Tiefenlagers ist erst ab dem Jahr 2050 zu rechnen. Der Verschluss des auf Jahrhunderte ausgelegten Gesamtlagers soll dann im Jahr 2115 erfolgen.

Mehr als 50-jährige Suche – für maximal 100 Jahre Lagerung

Allerdings ist auch die Vorgeschichte für ein Tiefenlager eine äusserst langwierige. Bereits vor 50 Jahren, als die ersten Atomkraftwerke in der Schweiz ihren Betrieb aufnahmen, hat der Bund die Suche danach eröffnet. Standen zunächst Standorte in den Alpen im Vordergrund, rückte alsbald der Wellenberg in den Fokus. Doch die Stimmbevölkerung des Kantons Nidwalden lehnte ein Endlager gleich in zwei Volksabstimmungen ab.

Nidwaldner Bürgerinnen und Bürger demonstrieren am 5. November 1988 in Wolfenschiessen gegen den geplanten Sondierstollen der Nagra am Wellenberg. Keystone

2002 erbrachte die Nagra dann den Entsorgungsnachweis: Sie wies nach, dass im Benkener Opalinus-Untergrund ein Lager für hoch radioaktiver Müll machbar ist. Doch unter der Ägide des damaligen Energieministers Moritz Leuenberger entschied der Bundesrat vier Jahre später, die Nagra müsse auch noch weitere Standorte evaluieren.

Analog diesem Schema plant die Nagra ein geologisches Tiefenlager für schwach- und mittelaktive sowie für hochaktive Abfälle in der Schweiz. HO/Nagra

Seither sucht man auch nicht mehr den Standort für ein Endlager, sondern lediglich einen für ein Tiefenlager. Sprich: Der Atommüll soll nicht definitiv vergraben werden, sondern während 100 Jahren zurückgeholt werden können. Leuenbergers Sachplanverfahren versprach dabei nicht nur mehr Transparenz, sondern auch die Mitwirkung der betroffenen Regionen. Dies als Ausgleich zur Streichung des Vetorechts für Standortkantone.