Kanton Bern Rückkehrzentren: Kommission kritisiert Unterbringung von Kindern und Jugendlichen Die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in den Berner Rückkehrzentren verstosse gegen die UNO-Kinderrechtskonvention, sagt die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF).

Kinder in den Rückkehrzentren haben keine Möglichkeit, sich von der Familie zurückzuziehen. (Symbolbild) Keystone

Erhalten Asylsuchende einen negativen Asylentscheid, werden sie in sogenannten Rückkehrzentren untergebracht, bis sie ausgewiesen werden. Je nach Fall kann das Jahre dauern. Im Kanton Bern gibt es drei solche Zentren. Die Berner Sicherheitsdirektion hat die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter beauftragt, die Lebensumstände der Bewohner zu überprüfen, insbesondere diejenigen von Familien mit Kindern.

Die NKVF stellt nun in ihrem Bericht ein schlechtes Zeugnis aus. Die beiden Zentren, in denen Familien mit Kindern untergebracht sind, seien «heruntergekommen» und hätten «eine veraltete Infrastruktur», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Kinder und Jugendliche lebten teilweise seit Jahren auf engstem Raum mit ihren Familien zusammen.

Kinderrechte werden verletzt

Die Kommission berichtet von einem Fall, in dem eine vierköpfige Familie in einem Zimmer von 14 Quadratmetern lebt. Dort schlafen, essen, spielen und lernen die Kinder. Die strikte Regelung und Durchsetzung der Anwesenheitspflicht mache es für die Familienmitglieder zudem äusserst schwierig, Kontakte zu Personen ausserhalb der Zentren zu pflegen.

«Nach Beurteilung der Kommission sind diese Verhältnisse nicht mit der UNO-Kinderrechtskonvention vereinbar», heisst es in der Mitteilung weiter. Sie verletzten das Recht von Kindern auf angemessene Lebensbedingungen, das Recht auf Ruhe und Freizeit sowie auf Spiel und altersgemässe aktive Erholung. Die NKVF empfiehlt dem Kanton Bern, Familien «grundsätzlich in Wohnungen unterzubringen».

Ebenfalls Handlungsbedarf sieht sie, was die Gemeinschaftsräume in den Zentren angeht. Toiletten und Duschen seien nicht in allen Zentren klar nach Geschlechtern getrennt oder ungenügend geschützt, Frauen fühlten sich deshalb oft nicht sicher. Die NKVF empfiehlt, Frauen und Mädchen getrennt von alleinstehenden Männern unterzubringen. Sie fügt an, dass die Wohnsituation bereits während der Kontrollbesuche mit verschiedenen Massnahmen verbessert worden sei und begrüsst die Bemühungen des Kantons.

Kanton will Forderungen soweit möglich umsetzen

Die Berner Sicherheitsdirektion (SID) schreibt in einer Mitteilung, sie wolle als Reaktion auf den NKVF-Bericht Optimierungen vornehmen. Dort, wo es «sinnvoll und mit dem gesetzlichen Auftrag vereinbar» sei. Sie weist darauf hin, dass ab Mitte Februar ein Zentrum ausschliesslich für Familien mit Kindern und alleinstehende Frauen betrieben wird.

Verschiedene Forderungen der NKVF könnten jedoch nicht umgesetzt werden, weil sie gegen Bundesrecht verstossen würden. Darunter fallen die Forderungen nach einer Beschäftigung der untergebrachten Personen sowie die Unterbringung von Familien in separaten Wohnungen.

Die Kritik, wonach in den Rückkehrzentren Kinderrechte verletzt würden, teile die SID nicht, heisst es weiter. Die Bewertung der NKVF sei eine politische, keine juristische.