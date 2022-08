Regierung GLP-Präsident: «Kommen wir über zehn Prozent, wollen wir in den Bundesrat» Kommt es im Bundesrat nach den nächsten Wahlen zu einer neuen Zauberformel? Geht es nach dem Präsident der Grünliberalen sollen SP und FDP auf einen Sitz verzichten.

Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, will nach den nächsten Wahlen mit seiner Partei in den Bundesrat. Keystone

Die nationalen Wahlen vom Herbst 2023 rücken langsam näher. Und schon lange bevor die ersten Wahlzettel verschickt sind, melden sich die ersten Politikerinnen und Politiker mit Begehrlichkeiten. Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, erneuert in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» seine Forderung nach einer Vertretung seiner Partei im Bundesrat. «Wenn wir bei den nächsten Wahlen einen Wähleranteil von über zehn Prozent und eine entsprechende Sitzzahl im Parlament erreichen, dann erheben wir Anspruch auf einen Bundesratssitz», so Grossen.

Ein grünliberaler Bundesrat sei auch keine Absage an einen zusätzlichen Sitz der Grünen: «Die Grünen haben selbstverständlich Anspruch auf einen Sitz, wenn sie ihren Wähleranteil halten.» Einen gemeinsamen «Öko-Bundesrat» der beiden Parteien hält Grossen für ein absurdes Konstrukt: «Bei SP und Grünen verlangt auch niemand einen ‹Gewerkschafts-Bundesrat› oder bei FDP und SVP einen ‹Auto-Bundesrat›.» Für den Berner Nationalrat wäre eine neue Zauberformel denkbar: «Alle Parteien erhalten einen Sitz, ausser der SVP, die erhält zwei. Das wäre mathematisch das Richtige.»

Eine Kandidatin oder einen Kandidaten für einen allfälligen Bundesratssitz habe man bei der GLP noch nicht. Das werde erst diskutiert, wenn es nach den Wahlen 2023 aufgrund der Wähleranteile Anspruch auf einen Sitz gebe. Insgesamt sieht Grossen die FDP «stärker unter Druck als die SP» bezüglich einem Sitzverlust. Die Liberalen seien schon «länger übervertreten». Gleichzeitig sagt er aber auch, dass die Grünliberalen nicht mitmachen würden, einen grünen und zwei SP-Bundesräte zu wählen: «Dann wäre links mit Blick auf die Wähleranteile eindeutig übervertreten.» (mg)