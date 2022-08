Abstimmungen vom 25. September Nein zur AHV-Reform: Nun steigt auch ein Frauenkomitee in den Ring Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Landwirtschaft, Kultur und Politik lancieren eine eigene Kampagne gegen die AHV-Reform. Die Angleichung des Rentenalters der Frauen kommt dem Komitee zu früh.

Referendum gegen die AHV-Reform: Ab sofort mischt auch ein eigenes Frauenkomitee im Abstimmungskampf vom 25. September mit. Keystone

Nachdem sich bereits im Juli eine «Frauenallianz» zur Unterstützung der AHV-Reform gebildet hatte, stellte sich am Montag ein «Frauenkomitee» gegen die Vorlage vom 25. September vor. «Verfrüht und unfair» sei die AHV-Reform, lautet das Hauptargument des Gegnerinnenkomitees.

«Bevor eine Rentenaltererhöhung in Frage kommt, braucht es die tatsächliche Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt », heisst es einer Mitteilung vom Montag. Noch seien Frauen in der Rente finanziell deutlich schlechter gestellt als Männer - im Schnitt erhalte eine Frau über alle drei Säulen hinweg fast 20'000 Franken weniger Rente, argumentiert das Frauenkomitee gegen «Nein zur unfairen AHV 21».

Alliance F mit einer von zwei Co-Präsidentinnen mit an Bord

Vertreten im Komitee ist auch Alliance F-Co-Präsidentin Maya Graf (Grüne/BL). Ihre Position widerspricht damit jener von Co-Präsidentin und GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschi (BE), die für die Reform ist. Graf verwies am Montag in Bern auf die materielle Not vieler betroffener Frauen hin. «Altersarmut ist weiblich», sagte die Nationalrätin laut Redetext.

Schon vor der Rente müssten Frauen häufiger Ergänzungsleistungen beziehen. Ausserdem verdienten sie im Schnitt acht Prozent weniger als die Männer. Dafür übernähmen Frauen zwei Drittel der unbezahlten Arbeit im Bereich Pflege und Betreuung, so das «Frauenkomitee».

«Sanierung auf dem Buckel der Frauen»

In diese Kerbe hieb auch Min Li Marti. Gleichstellung sei keine Frage des gleichen Rentenalters, sondern müsse gelebte Realität sein, sagte die Zürcher SP-Nationalrätin. Die vorliegende Reform tue jedoch nichts für die Gleichstellung der Frauen. Vielmehr wolle sie einfach die AHV «einseitig auf dem Buckel der Frauen sanieren», warnte Marti.

In der Abstimmungskampagne will das Komitee auf Missstände aufmerksam machen, die es vor einer Erhöhung des Rentenalters beseitigt sehen will. Dazu gehören die Gleichstellung bei den Pensionskassen, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Durchsetzung der Lohngleichheit, Bekämpfung der Altersarmut und die Individualbesteuerung.