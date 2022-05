«Rostiger Paragraph» Schmähpreis für Berikon: Nachtruhe für Kühe als unsinnigste Regel ausgezeichnet Ein Bewohner der Aargauer Gemeinde Berikon erhält den «Rostigen Paragraphen» 2022. Er wehrte sich erfolgreich gegen nächtliches Kuhglockengebimmel. Dafür bekommt er den Preis für den unnötigsten Vorstoss des Jahres.

Nachtruhe für Kühe: In Berikon dürfen Kühe ab 22 Uhr keine Glocken mehr tragen. (Symbolbild) Keystone

Zweifelhafte Ehre: Der «Rostige Paragraph» 2022 geht an einen Bürger der Aargauer Gemeinde Berikon. Mit dem Preis wird jährlich das unnötigste Gesetz oder der unnötigste Vorstoss ausgezeichnet. Der Mann störte sich am nächtlichen Gebimmel der Kuhglocken. Nach langem Hin und Her erreichte er schliesslich, dass die Bauern ihren Kühen ab 22 Uhr die Glocken ausziehen müssen. Der Kuhglocken-Knatsch sorgte weit über die Region hinaus für Schlagzeilen.

Für seinen Widerstand erhielt der Mann die diesjährige Trophäe mit «einem ungewöhnlich hohen Stimmenanteil» von 46 Prozent, wie die IG Freiheit am Donnerstag mitteilte. Allerdings ist der Streit um die Kuhglocken noch nicht zu Ende: Anfang Februar reichten Gemeindebewohner eine Initiative ein. Sie fordern, dass der Lärm der Kuh- oder auch der Kirchenglocken nicht verboten wird.

Die Silbermedaille geht mit 26 Prozent der Stimmen an die Stadt Genf. Diese hatte beschlossen, dass alle in Genf wohnhaften Frauen in sämtlichen städtischen Einrichtungen 20 Prozent Rabatt erhalten. Sie wollte damit auf den Kampf gegen Lohndiskriminierung aufmerksam machen. Für die IG Freiheit bleibe hingegen offen, wie viel gerechter die Welt durch diese «willkürliche Bevorteilung von Frauen» tatsächlich werde.

Fondue-Verbot in Gondel und fragwürdige Kreditkriterien

Ebenfalls noch aufs Podest schaffte es das Bundesamt für Verkehr (BAV). Hintergrund ist eine touristische Attraktion: Fondue in der Gondel. Eine EU-Bestimmung wollte das Fondue-Essen in Bergbahnen wegen Brandgefahr verbieten. Schliesslich konnte der Fondue-Plausch gerettet werden, nachdem sich die Seilbahn-Betreiber und Tourismusdestinationen mit dem BAV einigen konnten.

Den vierten Platz belegt die Aargauer Kantonalbank (AKB) für ihre inzwischen angepassten Kriterien für die Kreditvergabe. Der Basler Grossrat Rapahel Fuhrer wird von der IG Freiheit auf den fünften Platz gesetzt: Er wollte die Kantonsregierung vergeblich beauftragen, die Bevölkerung für Saisonalität und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, wie es weiter heisst.

Der «Rostige Paragraph» wird seit 2007 von der IG Freiheit verliehen. Sie will damit die Öffentlichkeit, Politiker und Verwaltung auf die «unzähligen unnötigen bürokratischen Regulierungen» aufmerksam machen. Die Nominierten sind verantwortlich für eine «besonders unsinnige Regel beziehungsweise ein fragwürdiges Verbot». Der Sieger wird mittels öffentlichem Online-Voting ermittelt. (abi)