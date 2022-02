Russische Invasion Bundesrat ergreift keine eigenständigen Sanktionen gegen Russland An einer ausserordentlichen Sitzung zu den Ereignissen in der Ukraine hat der Bundesrat entschieden, keine eigenständigen Sanktionen zu ergreifen und nur einzelne Massnahmen zu verschärfen.

Bundespräsident Ignazio Cassis präsentiert vor den Medien die Haltung der Schweiz zum Ukraine-Konflikt. Keystone

Am Donnerstag hatte der Bundesrat eine ausserordentliche Sitzung zum Konflikt in der Ukraine einberufen. Am Nachmittag trat Bundespräsident Ignazio Cassis vor die Medien und zeigte sich besorgt über die Ereignisse: «Heute ist ein trauriger Tag, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben». Er wiederholte die bereits bekannte Position der Landesregierung, dass sie das völkerrechtswidrige Verhalten Russlands verurteile.

Im Laufe von Cassis Erklärung wurde jedoch klar, dass die Schweiz keine eigenständigen Sanktionen erlassen wird. Stattdessen sollen die EU-Sanktionen «in Form von Umgehungsverhinderungsmassnahmen» in die bereits bestehende Verordnung von 2014 integriert werden, so Cassis. «Einzelne Massnahmen werden verschärft, insbesondere im Finanzbereich.»

Der Bundesrat bezieht sich auf die Verordnung, welche er bereits bei der Besetzung der Krim durch russische Truppen 2014 erliess. Damals beschränkte er sich darauf, die Umgehung der EU-Sanktionen über die Schweiz zu verhindern.

Anlehnung an EU-Massnahmen

Nichtsdestotrotz sagte Bundespräsident Ignazio Cassis vor den Medien: «Der Bundesrat nimmt eine klare Haltung ein.» Die Landesregierung habe ihre Antwort verschärft und dies auch dem russischen Botschafter mitgeteilt, der ins Aussendepartement EDA zitiert worden sei.

Mit Blick auf die Umgehungsmassnahmen wird laut Cassis die Liste der EU-Sanktionen «grundsätzlich übernommen». Konkret hatte die EU-Kommission den Zugang Russlands zum europäischen Finanzmarkt eingeschränkt, wovon auch über 300 Abgeordnete des russischen Parlaments und drei Banken betroffen sind.

Kommunikation sorgt für Verwirrung

Erwin Bollinger, Leiter des Leistungsbereichs Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen beim Seco, unterstrich vor den Medien die Aussagen des Bundespräsidenten: «Wir werden uns an die EU-Massnahmen anlehnen». Eigenständige Massnahmen seien aber nicht vorgesehen. «Wir haben keine autonomen, unilateralen Sanktionen», ergänzte Staatssekretärin Livia Leu.

Die Journalistinnen und Journalisten im Medienzentrum in Bern hatten sichtlich Mühe, die technischen Ausführungen der Bundesvertreter zu entziffern, und welche Massnahmen die Schweiz nun effektiv beschlossen hat. Bundesratssprecher fasste die diese wie folgt zusammen: «Letztlich geht es dem Bundesrat darum, dass die Schweiz nicht benutzt werden kann, um die Sanktionen zu umgehen.»