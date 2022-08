SBB-Ausbau Neue Vorschläge: Zeit sparen dank ausgebautem Regionalverkehr Statt einem teuren Vollausbau auf Hochgeschwindigkeitsstrecken sollen in der Ost- und Westschweiz verschiedene Alternativen geprüft werden, um bei der Reisezeit zu sparen. Das schlägt ÖV-Direktor Ueli Stückelberger vor. Aus der Ostschweiz folgt Kritik.

Mit dem FV-Dosto sollte ursprünglich Fahrzeit eingespart werden. Keystone

Anfang Juli zogen die SBB die Notbremse: Sie gab bekannt, dass sie auf schnelle Kurvenfahrten mit den neuen Fernverkehrs-Doppelstockzügen (FV-Dosto) verzichten will. Stattdessen setzt sie auf milliardenteure Neubaustrecken in die Ostschweiz und die Romandie – konkret zwischen Winterthur und St.Gallen sowie Bern und Lausanne. Ursprünglich wollten die SBB mit den neuen Zügen ohne grössere Ausbauten Einsparungen von bis zu zehn Prozent der Fahrzeit realisieren.

Doch nun stellt Ueli Stückelberger, Direktor des Verbandes des öffentlichen Verkehrs (VöV), einen neuen Vorschlag zur Diskussion. «Bevor man kürzere Fahrzeiten mit milliardenteuren Streckenausbauten zu erreichen versucht, sollte man Alternativen prüfen. Im Vordergrund muss stets der Kundennutzen stehen», sagte er in der «SonntagsZeitung». Er bestätigte auf Anfrage von CH Media seine Aussagen.

Regionalverkehr stark ausbauen

Er schlägt etwa vor, statt den milliardenteuren Netzausbauten den Regionalverkehr in den betroffenen Regionen stark auszubauen. So könnten auch bei späteren Ankünften reibungslose Anschlüsse garantiert werden. «Wichtig ist, dass in Lausanne und St.Gallen kurze und attraktive Umsteigemöglichkeiten geschaffen werden. Das könnte man auch mit einer Fahrplanverdichtung bei den Anschlusszügen erreichen.»

Der VöV-Direktor denkt etwa an die Möglichkeiten der Digitalisierung. «Wenn man mehr Züge auf die gleichen Gleise bringt, schafft man auch mehr Kapazität», sagte er. Für ihn ist wichtig, dass man sämtliche Alternativen prüft und für die Lösung das gesamte Bild betrachtet. Laut Stückelberger könnten so die «berechtigten Anliegen der West- und Ostschweiz» auch ohne massive Fahrzeitverkürzungen erfüllt werden.

Zu hohe Kosten und Ortschaften dazwischen werden abgehängt

Denn er befürchtet, dass die Investitionen für einen Vollausbau der Ost-West-Verbindung auf eine Hochgeschwindigkeitsstrecke «unverhältnismässig» hoch sein könnten. Auch könnten sie politisch schwierig zu rechtfertigen sein. «Neubaustrecken bringen nicht nur Vorteile», sagte er. Man müsse auch die Ortschaften dazwischen im Blick haben, die sonst aussen vor bleiben. «Auch Gossau, Flawil oder Uzwil brauchen einen guten ÖV-Anschluss.»

Zudem geht Stückelberger davon aus, dass es technisch und logistisch fast unmöglich sein wird, die Streckenausbauten in der nötigen Frist zu realisieren. Ursprünglich wollten die SBB auf der Ost-West-Verbindung bereits ab 2027 schneller unterwegs sein.

Kritik aus der Ostschweiz

Die Reaktion aus der Ostschweiz auf die Vorschläge folgt prompt. «Es ist nicht einzusehen, wieso das versprochene Knotenprinzip der Bahn 2000 in der Ostschweiz nicht mehr umgesetzt werden soll», sagte der St.Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth auf Anfrage. «Die Beschlüsse des Parlaments sind diesbezüglich klar.»

Würth glaubt ausserdem, dass das von Stückelberger geforderte «Überangebot im Regionalverkehr» auch an den Kostendeckungsgrad-Vorgaben des Bundes scheitern wird. Und es dürfte ebenfalls «namhafte Infrastrukturausbauten» nach sich ziehen. «Aus all diesen Gründen ist dieser Ansatz ineffizient, Flickwerk und nicht zukunftsgerichtet», sagte der Ständerat.