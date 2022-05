Ukraine-Krieg Flüchtlinge aus der Ukraine: Schweiz wächst um eine Stadt der Grösse von Biel Rund 50'000 Menschen aus der Ukraine sind in weniger als drei Monaten in die Schweiz gekommen. Dies entspricht einer Stadt von der Grösse Biels. Am Freitag zog Bundesrätin Karin Keller-Sutter eine erste Bilanz.

Grosse Solidarität, grosse Herausforderungen: Karin Keller-Sutter beim Gespräch mit Ukraineflüchtlingen. (Archiv) Keystone

In den ersten zwei Monaten des Ukrainekriegs sind mehr Menschen in die Schweiz geflüchtet als während der Kosovo-Krise 1999 insgesamt: 50'000 Personen aus der Ukraine leben jetzt hier. Das sind fast so viele wie die Stadt Biel Einwohner hat. Und im weiteren Verlauf des Jahres dürften monatlich 10'000 weitere Ukraineflüchtlinge dazukommen. Diese Bilanz zog Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Freitag vor den Medien.

Damit sei die Schweiz mit der grössten Fluchtbewegung seit dem zweiten Weltkrieg konfrontiert. Bund, Kantone, Hilfswerke und Private hätten jedoch mit beispielloser Solidarität reagiert, heisst es in einer Mitteilung ihres Departements. Die Herausforderungen seien aber gross. So müssten die Kantone nicht nur Unterkünfte organisieren, sondern auch 12'000 ukrainische Kinder einschulen.

Umso wertvoller ist deshalb die Unterstützung durch Private: Rund die Hälfte der Flüchtlinge, 25'000 Personen, sind bei ihnen untergebracht. Dabei wurden nur 4000 davon über die Schweizerische Flüchtlingshilfe vermittelt. Der Rest hat selbstständig einen Platz gefunden.

Evaluationsgruppe soll Schutzstatus S unter die Lupe nehmen

«Das alles zeigt, wie gut die Bewältigung dieser historischen Krise in der Schweiz unter hohem Zeitdruck funktioniert, auch wenn nicht auf Anhieb immer alles perfekt lief», heisst es in der Mitteilung. Aber: «Auch drei Monate nach Kriegsbeginn stellen sich immer wieder neue Fragen.»

Um den Herausforderungen, die sich bei der Anwendung des Schutzstatus S stellen, gerecht zu werden, setzt der Bund nun eine Evaluationsgruppe ein. Neben praktischen Fragen soll sie auch den erstmals aktivierten Schutzstatus S im Kontext des Schweizer Asylsystems beurteilen.

Ungleichbehandlung gibt zu reden

Flüchtlingsorganisationen haben bereits kritisiert, dass der Schutzstatus für die Ukrainerinnen eine Ungleichbehandlung darstelle. Asylsuchende aus anderen Ländern erhalten weder eine Arbeitserlaubnis noch Geld, um die Sprache zu lernen, wie dies beim Schutzstatus S der Fall ist.

Aus den Reihen der SVP wurde dagegen kritisiert, dass der Status S zu grosszügig vergeben werde. Der Bund schätzt, dass dieses Jahr zusätzlich zu den Ukraineflüchtlingen weitere 1500 Personen pro Monat einen Asylantrag stellen werden.