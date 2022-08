Schweinepest Bundesrat verstärkt Schutz vor Tierseuchen Die Afrikanische Schweinepest ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die für die Tiere meist tödlich endet. Nun hat der Bundesrat den Behörden griffige Massnahmen geschaffen.

In Deutschland und Italien kam es bereits zu Ausbrüchen der afrikanischen Schweinepest. Keystone

Die afrikanische Schweinepest ist bereits in den Nachbarländer Deutschland und Italien ausgebrochen. Nun hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch eine Anpassung der Tierseuchenverordnung verabschiedet, die den Schutz vor der Seuche verbessern soll. Diese Anpassung erlaubt es «Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzten bei einem Seuchenausbruch bei Wildschweinen vorübergehend die Jagd wie auch den Zugang zum Wald einzuschränken», wie es in einer Mitteilung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) heisst.

Dadurch würden sich die Wildschweine weniger bewegen, «was auch das Risiko einer Ansteckung von Hausschweinen reduziert». Ebenfalls können die Behörden das Betreten eines Gebietes verbieten oder anordnen, die Wege nicht zu verlassen und Hunde an der Leine zu führen. Diese und weitere Änderungen dienen auch dazu, die Gleichwertigkeit mit dem neuen Tiergesundheitsrecht der EU aufrechtzuerhalten. «So können Handelshemmnisse vermieden werden». schreibt das BLV.

Neu müssen unter anderem auch Alpakas und Lamas innert 30 Tagen nach ihrer Geburt mit einem Mikrochip gekennzeichnet werden, damit sie eindeutig identifiziert werden können. Die revidierte Tierseuchenverordnung tritt am 1. November 2022 in Kraft.