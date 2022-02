Schweiz-EU Europapolitik: Bundesrat beschliesst Stossrichtung für neue EU-Verhandlungen Nach dem Nein zum Rahmenabkommen hat der Bundesrat seinen «Plan B» für neue Verhandlungen definiert. Institutionelle Fragen will er in einzelnen Binnenmarktabkommen mit der EU verankern.

Ab 12 Uhr: Das sagt der Bundesrat zur Europapolitik

Bundespräsident Ignazio Cassis, Vorsteher Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)

Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) Bundesrat

Guy Parmelin, Vorsteher Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)

Vor zehn Monaten hat der Bundesrat die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union abgebrochen. Seither wartet Brüssel auf einen Wink aus Bern, wie es im Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz weitergehen soll. Und auch hierzulande ist der Druck aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in den letzten Monaten gestiegen, wie der Bundesrat mit der EU wieder ins Gespräch und dann allenfalls sogar in neue Verhandlungen kommen soll.

Am Mittwoch nun hat der Bundesrat über das weitere Vorgehen in der Europapolitik entschieden. Wie Bundespräsident Ignazio Cassis am Freitag in Bern vor den Medien sagte, hat die Regierung in dieser Klausur die Stossrichtung für eine Verhandlungspaket mit der EU verabschiedet.

Noch keine rote Linien – aber weitere Gespräche

Das Ziel dieses «Plan B»: Strittige institutionelle Fragen sollen nicht mehr in einem übergeordneten, generellen Rahmenabkommen gelöst werden, sondern in den jeweiligen Binnenmarktabkommen. Dazu will der Bundesrat mit der EU nun Sondierungsgespräche aufnehmen. Gleichzeitig sollen in der Schweiz Gespräche mit Kantonen und Sozialpartnern anlaufen.

Aussenminister Ignazio Cassis legt den «Plan B» des Bundesrats in den Beziehungen zur Europäischen Union vor. Keystone

Wie Cassis sagte, ist noch kein Verhandlungsmandat verabschiedet worden. Das wäre dann ein nächster Schritt. «In dieser Phase hat der Bundesrat also auch noch keine roten Linien festgelegt», betonte der Aussenminister. Es gelte nun zuerst zu sondieren, ob die andere Seite am möglichen Verhandlungstisch überhaupt bereit sei, auf dieses neue Konzept zu Verhandlungen einzusteigen. Auf einen Zeitplan wollte sich Cassis auch hierzu nicht festlegen.

Wo die Schweizer Regeln abweichen

Zu den strittigen Fragen gehören laut Bundesrat die dynamische Übernahme von EU-Recht, die Frage der Streitbeilegung sowie Ausnahmen und Schutzklauseln. Der bisherige Ansatz, mit einem Rahmenabkommen alle diese institutionellen Fragen in einem Aufwisch zu klären, ist für den Bundesrat jedoch «keine Option», wie er schreibt.

Weitere mögliche Teile eines neuen Verhandlungspakets sind laut Bundesrat neue Binnenmarktabkommen in den Bereichen Strom und Lebensmittelsicherheit sowie Assoziierungsabkommen in den Bereichen Forschung, Gesundheit und Bildung. Neu dabei ist der Lebensmittelbereich, die anderen sind bereits bekannt.

Keller-Sutter: «Überschaubare» Differenzen

Überdies hat die Verwaltung in den vergangenen Monaten abgeklärt, wo auf Schweizer Seite Regelungen an EU-Recht angepasst werden müssten, um Streitfälle künftig möglichst zu vermeiden. Wie das Bundesamt für Justiz (BJ) in seinem ebenfalls am Freitag publizierten Bericht an den Bundesrat festhält, handelt es sich dabei um die Personenfreizügigkeit, den Luft- und Landverkehr, die Landwirtschaft, staatliche Beihilfen, den Bereich Kultur und Film sowie die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen.

Wie Justizministerin Karin Keller-Sutter vor den Medien sagte, ist die Zahl der regulatorischen Unterschiede «überschaubar». Damit seien auch die «Reibungsfläche» mit der EU «gering» respektive die Zahl möglicher künftiger Streitigkeiten zwischen Bern und Brüssel «begrenzt».

Eine politische Würdigung des BJ-Berichts durch alt Staatssekretär Mario Gattiker hat der Bundesrat zwar ebenfalls diskutiert. Aus taktischen Gründen bleibt diese Auslegeordnung, wo die Schweiz Brüssel allenfalls entgegenkommen könnte, laut Keller-Sutter jedoch unter Verschluss.

Bundesrat nach Gesprächsabbruch unter Zugzwang

Während der BJ-Bericht in einigen Punkten Anpassungen oder Klärungen der Anwendung von Regeln sieht, dürfte es bei anderen Streitfragen neue Gesetze brauchen. Und die Verwaltung hält in ihrem Fazit fest, dass es in gewissen Fällen «schlicht nicht möglich sein» dürfte, Differenzen zur EU durch einen eigenständigen Abbau aus dem Weg zu räumen. Zudem gibt die Verwaltung zu bedenken, dass einige Projekte zum Abbau von Differenzen bereits gut vorankommen würden. Bei anderen sei dazu mit Jahren zu rechnen – nicht zuletzt, weil davon auch Kantone betroffen sind.

Die Schweiz ist zeitlich unter Zugzwang. Ursprünglich verlangte Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission, bei einem Treffen letzten November mit Ignazio Cassis in Brüssel, im Januar mehr von der Schweiz über die künftigen Beziehungen zur EU zu erfahren. Doch das WEF, an dem ein gemeinsames Treffen geplant war, fiel der Pandemie zum Opfer.

Bundesrat ist offen, über stete EU-Beiträge zu reden

Konkret forderte Sefcovic von der Schweiz Vorschläge zur dynamischen Rechtsübernahme und zur Streitschlichtung. Zu diesen beiden offenen Fragen legt der Bundesrat nun einen Antwortplan vor. Die EU verlangte aber auch Lösungsvorschläge zu den als kritisch eingestuften Staatsbeihilfen (etwa an Kantonalbanken) oder Vorschläge für einen Mechanismus für regelmässige Kohäsionsbeiträge.

Während Letztere die Schweiz bislang als Einmalbeiträge an die Osterweiterung sieht, erachtet die EU diese als generelles Eintrittsticket in ihren Wirtschaftsraum. Zuletzt hat das Parlament in der Wintersession die dritte Kohäsionsmilliarde zwar beschlossen. Die von der Aussenpolitischen Kommission vorgeschlagene Verdoppelung als Zeichen des guten Willens jedoch versenkt. Am Freitag zeigt sich der Bundesrat nun aber – wenn auch kryptisch – offen, «eine Verstetigung des Schweizer Beitrags zu prüfen». Das sei «das erste Mal», dass sich der Bundesrat im Grundsatz dafür ausspreche, betonte Bundespräsident Cassis.