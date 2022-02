Schweizer Medien Von «Arroganz der Grossen» bis «selbst verschuldet»: Das sind die Kommentare zum gescheiterten Mediengesetz Nach der Abfuhr des Mediengesetzes an der Urne kritisieren die Medien, dass das Paket zu überladen gewesen sei. Einige Kommentatoren gehen aber auch hart ins Gericht mit den grossen Medienhäusern.

Die Kommentare in den Medien sehen verschiedene Ursachen für das Scheitern des Medienpakets. (Symbolbild) Keystone

Die Stimmbevölkerung hast das Medienpaket mit 54,6 Prozent Nein-Stimmen klar abgelehnt. Nach der Niederlage diskutieren die Kommentatoren der Schweizer Medien nun über die Ursachen. Und darüber, wie es jetzt weitergehen soll.

Für die Ablehnung gebe es valable Gründe, schreibt zum Beispiel die Kommentatorin im «Tagesanzeiger»:

«Ziemlich sicher hat das Parlament das Paket in einzelnen Punkten überladen. Und auch der Vorwurf, dass es sich nicht um die visionärste aller Lösung handelte, trifft zu.»

Die Schweiz müsse sich nun mit der Frage beschäftigen, ob lediglich punktuelle Unzulänglichkeiten zur Ablehnung geführt oder ob eine tieferliegende Unzufriedenheit mit den Schweizer Medien dafür verantwortlich war. «Ein Dialog darüber, wie wir uns als Gesellschaft künftig informieren wollen und welchen Preis wir dafür zu zahlen bereit sind, tut not.»

«Gut, dass die Mehrheit der Stimmenden Nein gesagt hat. Denn das gescheiterte Medienpaket war ordnungs- wie staatspolitisch mehr als fragwürdig».

So heisst es im Kommentar der «NZZ». Die Vorlage habe zahlreiche Angriffspunkte geliefert, unter anderem mit der geplanten Finanzierung von Onlinemedien. Diese hätten mitunter zum Absturz der Vorlage geführt. Nach der Diskussion zu den Privaten sei es nun auch angebracht, «sich wieder einmal über die SRG zu unterhalten und darüber, welchen Sinn und welche Berechtigung ein staatlich gehegter Sender in der jetzigen Zeit noch hat.»

Auch beim Online-Magazin «watson.ch» nimmt der Kommentar die SRG ins Visier.

«Mit ihrer Online-Offensive provoziert sie die privaten Anbieter. Gleichzeitig spart sie beim linearen Radio- und Fernsehprogramm und vergrault damit ihr treuestes Publikum.»

Die SVP stehe mit ihrer Halbierungs-Initiative in den Startlöchern. Diese habe grösseres Erfolgspotenzial als die «No Billag»-Initiative. Was das Mediengesetz betrifft, sieht der Watson-Kommentator auch im Gebaren der grossen Medienkonzerne einen wichtigen Grund für dessen Scheitern. «Angesichts dieser Arroganz der «Grossen» darf man sich über den Backlash durch das Stimmvolk nicht wundern. Es wäre besser gewesen, kleine Regionalzeitungen hervorzuheben, doch das geschah zu spät und zu zaghaft.»

Die Tech-Giganten zur Kasse bitten

Die Ausgestaltung des Pakets sei nicht der alleinige Grund für seine Ablehnung gewesen, schreibt dagegen der Kommentator der Wochenzeitung «WOZ». Den Befürworterinnen sei es nicht gelungen, die demokratiepolitischen Zusammenhänge aufzuzeigen:

«Für eine Förderung, die den kleinen Medien schnell etwas bringt, muss mindestens der beste Teil des Pakets gerettet werden, nämlich die Unterstützung der Basisinfrastruktur des Journalismus.»

Neben Medienministerin Simonetta Sommaruga seien jetzt auch die Präsidenten von Mitte und GLP gefordert, die sich entgegen ihren Parteiparolen gegen das Medienpaket aussprachen.

Gemäss dem Kommentator des «Blick» ist die Ablehnung über das Mediengesetz nicht zwingend als Misstrauensvotum zu verstehen. Die Pandemie habe gezeigt, dass sich die meisten Menschen in der Krise bei den etablierten Medien informieren. Nicht der Leserschwund sei das Problem der Medien, sondern dass Werbung zu Google, Facebook & Co. abfliesst. Deshalb sei der Plan von Justizministerin Karin Keller-Sutter vielversprechend. Sie sieht ein Leistungsschutzrecht vor, wie es die EU-Staaten kennen.

«Die Tech-Giganten müssten die Medien für die Nutzung von deren Inhalten entschädigen. Das wäre nichts als fair.»

Die Befürworter des Mediengesetzes haben laut dem Kommentator von «CH Media» eine ganze Reihe von Fehlern begangen. Zum einen sei das Paket zu gross geraten. Zum anderen seien die grossen Medienhäuser zu selbstbewusst aufgetreten. Der Ringier-Chef habe etwa mit dem regierungsfreundlichen Kurs seines Verlages in der Coronakrise geprahlt und die TX Group kündigte die Ausschüttung einer Sonderdividende an ihre Aktionäre an.

«Die Chefs grosser Schweizer Medienhäuser verhielten sich in einer Weise, als wollten sie das Paket unbedingt versenken, für das sie vehement plädierten.»

Dass das Medienpaket durchfallen würde, ist für den Kommentator des «Bieler Tagblatts» nicht überraschend. Das Ja-Lager habe der aggressiven Kampagne des Referendumskomitees wenig entgegenzusetzen gehabt. Der Abstimmungskampf der eigentlich breit aufgestellten Befürwortenden habe von Anfang an gelahmt, weil das geschnürte «Subventionspäckli» bei vielen nur zähneknirschend akzeptiert wurde. Die Niederlage sei selbst verschuldet, so das Fazit des Kommentators:

«Wie einfach die Gegner des Medienpakets den Diskurs dominieren konnten, ist erschreckend. Daran sind die grossen Verlagshäuser nicht unschuldig. Sie haben stark lobbyiert, damit das Parlament das nun gescheiterte Paket immer dicker schnürte.»

Die Verlage hätten zurecht die gefährdete Medienvielfalt ins Feld geführt. Gleichzeitig seien es teils dieselben Verlagshäuser gewesen, welche die Medienkonzentration mit dem Aufkaufen kleiner Titel und immer neuen Sparrunden befeuert hätten, kritisiert der Kommentator des «Bieler Tagblatts». Beim nächsten Paket müsse der Fokus noch stärker den regionalen Medien gelten. Dann dürfte die ausgebaute Förderung im Volk auch mehrheitsfähig sein.

Auch der Kommentator der «Schaffhauser Nachrichten» schreibt, dass sich die Ablehnung abgezeichnet habe. In der Pandemie seien die Medien von einem Teil der Bevölkerung als zu staatstreu, vom anderen als reisserisch wahrgenommen worden.

«Vor allem aber fokussierte die Nein-Kampagne ganz bewusst auf den Umstand, dass auch grosse Medienhäuser von den Beiträgen profitiert hätten und sorgte so massgeblich für die Ablehnung.»

Die Ablehnung habe sich zwar in erster ­Linie gegen die börsenkotierten Medienunternehmen gerichtet, sie treffe aber besonders die kleineren Verlage. Damit habe das Risiko eines publizistischen Leistungsabbaus zugenommen.

Die Kommentatorin von «Le Temps» hebt hervor, dass das Abstimmungsergebnis die Redaktionen dazu zwinge, sich selbst in Frage zu stellen. Die Antwort auf die Ablehnung müsse lauten: den Beruf noch strenger auszuüben, die Recherche- und Feldarbeit fortzusetzen und innovativ zu sein:

«Die Schweizer Medien werden keine andere Wahl haben, als zu beweisen, dass sie auch in einer von Google, Facebook und Co. geprägten Gesellschaft notwendig sind.»

(chm)