Nationalrat setzt sich für mehr humanitäre Hilfe in Afghanistan ein

Angesichts der jüngsten Ereignisse ist die schwere Krise in Afghanistan etwas in den Hintergrund getreten. Nun wird der Nationalrat aktiv. Der Bundesrat soll seine Bemühungen in dem Land verstärken. Die grosse Kammer hat am Donnerstag eine Motion seiner aussenpolitischen Kommission mit 112 zu 55 Stimmen gutgeheissen.

Konkret soll der Bundesrat wenn nötig einen Nachtragskredit für die humanitäre Hilfe in der Region unterbreiten. Orientieren soll er sich am jährlichen Volumen für die Hilfe in Syrien. Der Bundesrat erachtet die Motion als erfüllt. Er habe für dieses Jahr bereits Beiträge in der Höhe von 27 Millionen Franken vorgesehen. Nun muss der Ständerat entscheiden. (rwa)