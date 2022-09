Rettungsschirm für Stromunternehmen, steigende Preise und mehr Geld für die Armee: Das sind die heissen Eisen der Session

Rettungsschirm für Stromunternehmen: Es ist das Thema der Stunde: Der Bund greift Stromunternehmen im Notfall unter die Arme, um Stromlücken im Winter zu verhindern. Letzte Woche verkündete der Bundesrat, den Rettungsschirm für die Strombranche zu aktivieren und für die Axpo einen milliardenschweren Kredit bereitzustellen. Er tat dies angesichts der Dringlichkeit via Notrecht und somit am Parlament vorbei. In der ersten Sessionswoche kommt das ordentliche Gesetz nun in den Nationalrat. Dabei dürften die verschiedensten Forderungen zur Axpo und zum Umgang mit der drohenden Stromknappheit zu reden geben. So verlangt etwa die SVP die Einsetzung eines Stromgenerals, die SP dagegen will die Axpo aufspalten. (aka)

Armeebudget: Gleich in der ersten Woche beugt sich der Nationalrat über eine umstrittene Frage: Soll die Schweiz die Beschaffung der F-35-Kampfjets besiegeln, obwohl dagegen eine Volksinitiative lanciert wurde? Die bürgerlichen Parteien drängen den Bundesrat zur Unterschrift. Bis spätestens im kommenden März soll er die Beschaffungsverträge für die neuen Kampfjets unterzeichnen. Bereits zugestimmt hat der Ständerat. Unter Dach und Fach ist auch die Aufrüstung der Armee. National- und Ständerat möchten das jährliche Armeebudget bis 2030 schrittweise auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts erhöhen – also auf rund 7 Milliarden Franken. Das entspräche einem Plus von 2 Milliarden Franken. (rwa)

Kaufkraft: Die Inflation ist in vielen Ländern so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Heiz- und Stromrechnungen steigen. Viele Menschen fragen sich, wie sie diese überhaupt noch bezahlen sollen. Während erste Staaten bereits auf die Krise reagiert haben, hält sich die Schweiz bislang zurück. Doch auch hierzulande steigt der Druck auf den Bundesrat, Gegensteuer zu geben. In der Herbstsession debattieren National- und Ständerat über mögliche Massnahmen gegen die sinkende Kaufkraft. Klar ist bereits: Einfache Rezepte gibt es nicht. (rwa)