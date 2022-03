Sessions-Ticker Mehr Geld für Herdenschutz ++ Kein Lohndeckel für SBB und Co. ++ Nationalrat steht bei Gentech auf die Bremse Die Frühjahrssession des Parlaments findet vom 28. Februar bis zum 18. März statt. Alle wichtigen Debatten und Ergebnisse sowie bemerkenswerten Vorkommnisse im Bundeshaus finden Sie in unserem Newsblog.

Das sind die wichtigsten Traktanden von heute: Der Nationalrat setzt seine Beratungen zur Gletscher-Initiative fort und wird entscheiden, ob er den Gegenvorschlag des Bundesrates unterstützt.

Der Ständerat entscheidet zunächst über einen Lohndeckel für Top-Kader bundesnaher Betriebe. Danach diskutiert er über weitere Nachtragskredite im Zuge der Coronakrise. Zuletzt steht ein weiterer Kredit zur Debatte. Damit möchte der Bundesrat eine sicherere Kommunikation bei einer Strommangellage gewährleisten.

Im Ständerat ging es am Donnerstag um viel Geld. Grundlage für die Nachtragskredite waren Berechnungen der Verwaltung. Keystone

9.58 Uhr

3,4 Milliarden Franken: Parlament gibt grünes Licht für weitere Nachtragskredite

Das Parlament hat weitere Nachtragskredite bewilligt, um die Pandemie zu bewältigen. Es nutzte den Anlass auch gleich, um mehr Geld für Schutzmassnahmen gegen den Wolf zu sprechen.

Konkret geht es um drei Massnahmen, die das Parlament in der Wintersession bei der Beratung des Covid-19-Gesetzes verlängert hat. Finanziell am meisten ins Gewicht fällt dabei der Erwerbsersatz. Dafür beabsichtigt der Bundesrat einen Beitrag von 1,7 Milliarden Franken. 900 Millionen Franken entfallen auf den Bundesanteil an der Härtefallhilfe. Für den Beitrag an die Arbeitslosenversicherung veranschlagt der Bundesrat 800 Millionen Franken. (rwa)

Donnerstag, 9 Uhr

Kein Lohndeckel für SBB, Swisscom und Co.: Ständerat versenkt Reform

Eine Lohnobergrenze für Kadermitglieder und Verwaltungsräte in bundesnahen Betrieben wird es vorerst nicht geben. Der Ständerat hat einer geplanten Reform den Todesstoss versetzt.

Die Kaderlöhne in bundesnahen Unternehmen haben in den letzten Jahren mehrfach Anlass für Kritik gegeben. Wohl den grössten Unmut weckte der Lohn des ehemaligen SBB-Chefs Andreas Meyer, der zeitweise mehr als eine Million Franken einstrich. Das Thema beschäftigt auch seit Jahren die Politik. Ein Lohndeckel für Kaderangestellte bundesnaher Betriebe wird es trotzdem nicht geben. Im Ständerat stösst das Ansinnen auf taube Ohren. (rwa)

Mittwoch, 17.10 Uhr

Lockerung des Gentech-Moratoriums: Nationalrat steht auf die Bremse

Der Ständerat möchte gentechnisch veränderte Organismen zulassen, wenn sie kein Erbmaterial anderer Art enthalten. Dem Nationalrat geht das zu weit. Zuerst soll der Bundesrat offene Fragen klären. Allerdings tut er das bereits.

Seit das Stimmvolk 2005 eine Volksinitiative angenommen hat, hiess es alle vier Jahre: Das Parlament verlängert das Moratorium für den Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVO). Zeit für einen Sinneswandel, befand letzten Dezember der Ständerat. Er sprach sich gegen ein striktes Moratorium bis Ende 2025 aus. Nach dem Entscheid des Nationalrates dürfte es aber vorerst dabei bleiben. (rwa)

14:11 Uhr

Lehrlinge sollen auch nach negativem Asylentscheid ihre Ausbildung beenden können

Asylsuchende, die einen gültigen Ausbildungsvertrag haben, sollen diesen erfüllen können, auch wenn sie während der Ausbildung einen negativen Asylbescheid bekommen. Der Nationalrat hat am Mittwoch eine entsprechende Motion von Christa Markwalder mit 133 zu 56 Stimmen angenommen. Dies gegen den Willen des Bundesrats. Die Motionärin erhofft sich davon, dass sowohl die Lehrbetriebe wie auch die Lehrnenden davon profitieren.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter führte dagegen ins Feld, dass heute in der Regel bereits nach 3 Monaten ein Asylentscheid da sei. «Wenn man jetzt sagt, dass jeder eine Lehre beenden könne, geht das aus Sicht des Bundesrates nicht», so Keller-Sutter. Im Nationalrat stiess sie damit nicht auf offene Ohren. Nun geht das Geschäft in den Nationalrat. (mg)

10:54 Uhr

Nationalrat will bei missbräuchlichen Konkursen härter durchgreifen

Missbräuchliche Konkurse sollen erschwert werden. Das Parlament hat ein entsprechendes Paket am Mittwoch praktisch fertig geschnürt. Strittig war einzig noch, ob staatliche Gläubiger wählen können, ob sie auf Pfändung oder Konkurs betreiben wollen. Kernstück der Vorlage ist die verbesserte Durchsetzbarkeit des strafrechtlichen Tätigkeitsverbots.

Mittwoch, 10.40 Uhr

Massentierhaltung: Bauernlobby lässt Muskeln spielen – zum Ärger von Berset

Angeführt von der Bauernlobby hat das Parlament den Kompromiss zur Initiative gegen die Massentierhaltung versenkt. Bei Bundesrat Berset war der Frust gross. Nun hat das Stimmvolk das letzte Wort.

Die Massentierhaltungsinitiative hat einen schweren Stand. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat das Volksbegehren abgelehnt, das die Massentierhaltung verbieten will. Der Entscheid fiel am Mittwoch mit 32 zu 8 Stimmen deutlich aus. Mehr schmerzen dürfte Befürworter indes, dass auch der direkte Gegenvorschlag, mit dem der Bundesrat den Initianten die Hand reichen wollte, Schiffbruch erlitt: Der Ständerat trat mit 30 zu 14 Stimmen gar nicht erst darauf ein. (rwa)

Dienstag, 13.15 Uhr

Damit ist die heutige Berichterstattung zu Ende. Morgen geht es wieder um 8 Uhr los.

Das waren die wichtigsten Entscheide der Räte: Der Nationalrat hat drei Nachtragskredite in Milliardenhöhe genehmigt, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Widerstand kam einzig von der SVP, welche erfolglos eine Halbierung der Kredite verlangte. Zudem hat er den Bundesrat beauftragt, griffigere Instrumente zu prüfen, um fehlbare Manager bei Finanzskandalen stärker zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Ständerat befindet zunächst über eine Erklärung zum Krieg in der Ukraine. Zur Debatte steht auch eine Standesinitiative aus dem Kanton Jura zur Besteuerung von Internetgiganten. Zuletzt diskutiert die kleine Kammer über einen Vorschlag, ob bei Mietrückständen längere Fristen gelten sollen.

13.10 Uhr

Nach Finanzskandalen: Nationalrat prüft griffigere Instrumente für Finma

Bei Finanzskandalen sollen Bankenchefs stärker zur Verantwortung gezogen werden. Der Nationalrat hat den Bundesrat beauftragt, einen Bericht mit dieser Stossrichtung auszuarbeiten. Einzig die SVP stellte sich gegen das Ansinnen. (rwa)

12:55 Uhr

Armee soll mehr tun für die biologische Vielfalt

Verzicht auf synthetische Pestizide, Wildtierkorridore und weniger Lichtverschmutzung. Der Ständerat will, dass sich die Armee mehr um die Biodiversität kümmern soll. Er hat eine entsprechende Motion mit 29 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen. Nun liegt der Ball bei Nationalrat. (mg)

11:48 Uhr

Ständerat bewilligt Militäreinsatz in der Pandemie

Spätestens mit dem Wegfallen der meisten Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus enden auch die Unterstützungsleistungen. Der Ständerat bewilligte am Dienstag nachträglich den dritten Einsatz der Armee zur Bewältigung der Pandemie. Die Armee war ab Dezember in diversen Kantone im Einsatz – meistens ging es um Unterstützung beim Impfen. Mitte Februar endete dieser Assistenzdienst der Armee zur Unterstützung der zivilen Behörden. (mg)

10.54 Uhr

3,4 Milliarden Franken: Nationalrat gibt grünes Licht für weitere Nachtragskredite

Der Nationalrat hat weitere Nachtragskredite bewilligt, um die Pandemie zu bewältigen. Allerdings gaben die zusätzlichen Gelder zu reden. Ein Antrag auf eine Halbierung blieb trotzdem chancenlos. Mehr Geld gab es für Schutzmassnahmen gegen den Wolf.

Konkret geht es um drei Massnahmen, die das Parlament in der Wintersession bei der Beratung des Covid-19-Gesetzes verlängert hat. Finanziell am meisten ins Gewicht fällt dabei der Erwerbsersatz. Dafür beabsichtigt der Bundesrat einen Beitrag von 1,7 Milliarden Franken. 900 Millionen Franken zusätzlich entfallen auf den Bundesanteil an der Härtefallhilfe. Für den Beitrag an die Arbeitslosenversicherung veranschlagt der Bundesrat 800 Millionen Franken. (rwa)

Dienstag 09.55 Uhr

Auch der Ständerat verurteilt Russland

Auch der Ständerat setzt ein Zeichen im Konflikt um die Ukraine. Nach dem Nationalrat hat auch die kleine Kammer am Dienstag eine Erklärung verabschiedet, die den russischen Überfall auf die Ukraine verurteilt. In einem Punkt ging die kleine Kammer gar weiter als der Nationalrat. In ihrer Erklärung hat es auch einen Abschnitt über «humanitäre Dienste vor Ort» und die «grosszügige Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine». (mg)

Montag, 19.25 Uhr

Damit ist die heutige Berichterstattung beendet. Morgen Dienstag geht es um 8 Uhr wieder los

Das waren die wichtigsten Entscheide von heute: Im Kampf gegen steigende Gesundheitskosten hat der Nationalrat eine Kehrtwende vollzogen: Er bringt eine Kostenbremse aufs Tapet. Zudem unterstützt er ein Importverbot für Foie gras. Thema war auch der Krieg in der Ukraine. Die grosse Kammer hat in einer Erklärung einen sofortigen Waffenstillstand gefordert.

eine Kehrtwende vollzogen: Er bringt eine Kostenbremse aufs Tapet. Zudem unterstützt er ein Importverbot für Foie gras. Thema war auch der Krieg in der Ukraine. Die grosse Kammer hat in einer Erklärung einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Auch der Ständerat plant eine Erklärung zur Ukraine. Diese ist für morgen Dienstag geplant. Bereits am Montag entschied die kleine Kammer, die Verwendung gefährlicher Chemikalien für die Pharmaindustrie zu lockern – nach Widerstand im Nationalrat allerdings nur unter strengen Auflagen.

19.10 Uhr

Foie gras: Nationalrat macht sich für Importverbot stark

Der Nationalrat möchte dem Import von Stopfleber einen Riegel schieben. Die tierquälerisch erzeugten Produkte sollen nicht mehr in die Schweiz eingeführt werden. Der Bundesrat möchte es dagegen bei einer Deklarationspflicht belassen.

Dem Nationalrat reicht das nicht. Zum Auftakt der Frühjahrssession hat er sich für ein Importverbot von Stopfleber ausgesprochen. Er hiess am Montag eine Motion von Martin Haab (SVP/ZH) mit 119 zu 61 Stimmen gut. Nun liegt der Ball beim Ständerat. Mit dem Vorstoss soll der Bundesrat veranlassen, dass tierquälerisch erzeugte Stopfleber nicht mehr eingeführt werden darf. (rwa)

18.40 Uhr

Kehrtwende: Nationalrat bringt weiche Kostenbremse ins Spiel

Eigentlich war das Thema schon erledigt: Nun kommt der Nationalrat auf einen früheren Entscheid zurück. Sind steigende Gesundheitskosten nicht erklärbar, sollen Tarifpartner eingreifen dürfen.

Der neuerliche Vorschlag sieht vor, dass Leistungserbringer und Versicherer ein gemeinsames Monitoring zu den Gesundheitskosten einführen. Steigen diese auf unerklärbare Weise, müssen Tarifpartner eingreifen und Korrekturmassnahmen treffen. Ausgenommen ist der medizinisch-technische Fortschritt wie auch soziodemografische und politische Entwicklungen. (rwa)

17.07 Uhr

Der Ständerat ist keine Dunkelkammer mehr

Es ist eine kleine Revolution: Im Ständerat wird ab der Frühjahrssession bei jeder Abstimmung eine Namensliste publiziert. Darauf ist zu sehen, wer zu welcher Frage wie abgestimmt hat (hier ein Beispiel aus der Debatte zum Veloweggesetz). Dagegen hatte sich die kleine Kammer lange gewehrt. Unter anderem aus der Angst, dass dann mehr Rankings aus dem Abstimmungsverhalten der Ständeräte und Ständerätinnen erstellt werden. In der Wintersession hat sich der Ständerat dann aber mit 28 zu 14 Stimmen für mehr Licht in der Dunkelkammer ausgesprochen. Und bereits in der am Montag gestarteten Session ist das Abstimmungsverhalten nun bei jeder Frage öffentlich – wenige Minuten nach der erfolgten Abstimmung im Rat. (mg)

16.56 Uhr

Parlament kommt der Pharmabranche entgegen

Das Parlament möchte die Verwendung gefährlicher Chemikalien für die Pharmaindustrie lockern. Nach einer Intervention des Nationalrates sieht der Ständerat am Montag aber von einer generellen Ausnahme ab. Neu sollen damit auch Chemikalien, die krebserregend, erbgutverändernd oder hormonaktiv sind, für die Herstellung von Chemikalien und Heilmittel verwendet werden – allerdings unter strengen Auflagen. Der Bundesrat hat nun nach der Zustimmung beider Räte den Auftrag eine entsprechende Gesetzesänderung aufzugleisen. (mg)

16.18 Uhr

Auch der Ständerat plant eine Erklärung zur Ukraine

«Dieser Angriff gilt dem Westen», stellte Ständeratspräsident Thomas Hefti (FDP/GL) zu Beginn der Frühjahrssession klar. Es sei auch ein Angriff auf die Demokratie. Die Schweizer Neutralität sei «keine Gesinnungsneutralität», so Hefti. Er denke mit grösster Achtung an all die ukrainischen Kämpfer und auch an alle Russinnen und Russen, die sich trotz grosser Repression auf der Strasse gegen den Krieg äussern. Auch der Ständerat will eine Erklärung zu der Sache verabschieden. Das wird am Dienstagmorgen passieren. In Anwesenheit von Bundespräsident Cassis. (mg)

16.07 Uhr

Nationalrat fordert sofortigen Waffenstillstand

Zum Auftakt der Frühjahrssession hat sich auch der Nationalrat für eine härtere Gangart gegenüber Russland ausgesprochen. Er verabschiedete eine Erklärung seiner Staatspolitischen Kommission, die den Bundesrat auffordert, die EU-Sanktionen vollständig zu übernehmen. Auch verlangt der Nationalrat einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Der Entscheid dazu fiel mit 147 zu 41 Stimmen bei 8 Enthaltungen. Das Anliegen war parteipolitisch sehr breit abgestützt. Einzig die SVP stellte sich gegen die Erklärung. Sie argumentierte mit der Neutralität der Schweiz. (rwa)

14.50 Uhr

Zwei neue Nationalräte vereidigt

Zum Auftakt der Frühjahrssession sind am Montag zwei neue Mitglieder des Nationalrates vereidigt worden. Benjamin Fischer tritt die Nachfolge des Zürcher SVP-Politikers Hans-Ueli Vogt an. Dieser möchte sich auf seine juristische Tätigkeit fokussieren und gibt sein Amt freiwillig ab, wie er bei seinem Rücktritt erklärte.

Auch ein Urgestein der Schweizer Politik zieht sich nach 40 Jahren zurück. Daniel Brélaz war bei seiner Wahl 1979 in den Nationalrat der erste Grüne Parlamentarier in Europa. Nun zieht sich der 72-jährige Waadtländer zurück. In seine Fussstapfen tritt Raphaël Mahaim. (rwa)

14.40 Uhr

Schweigeminute für Opfer des Krieges in der Ukraine

Zum Auftakt der Frühjahrssession haben sich die Mitglieder des Nationalrates für eine Schweigeminute erhoben. Sie gedachten der Opfer des Krieges in der Ukraine. In einer eindringlichen Rede verurteilte Ratspräsidentin Irène Kälin (Grüne/AG) den «unprovozierten Eingriff» in ein souveränes und demokratisches Land auf Schärfste. «Wir müssen Farbe bekennen», sagte sie weiter. Mit der Invasion sei die Freiheit und Sicherheit von ganz Europa bedroht. Kälin schloss mit den Worten: «We stand with Ukraine». (rwa)

14.30 Uhr

Gletscher-Initiative, Strassenverkehr und Gentech-Moratorium: Darüber diskutiert ab heute das Parlament

Gletscher-Initiative: Seit dem Nein zum CO 2 -Gesetz sucht die Politik fiebrig nach Lösungen, wie die Schweiz die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen könnte. In den Fokus rückt nun verstärkt die Gletscher-Initiative. Das Volksbegehren verlangt Netto-Null bis 2050. Sprich: Bis dann sollen keine Treibhausgase mehr produziert werden.

Einst als radikale Forderung verschrien, ist die Initiative unterdessen politisch breit abgestützt und wird von vielen als Rettungsanker betrachtet. Der Nationalrat wird ab Mittwoch über die Gletscher-Initiative beraten. Ihm dürfte eine engagierte Diskussion bevorstehen. Die vorberatende Kommission empfiehlt dem Rat eine Ablehnung des Volksbegehrens. Zur Debatte steht aber auch ein direkter Gegenvorschlag des Bundesrates.

Strassenverkehr: Für rote Köpfe sorgen dürfte die Pläne des Bundesrates, eine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche einzuführen. Bereits im Vorfeld der Debatte im Nationalrat hatten sich grosse Städte dagegen ausgesprochen. Auch die vorberatende Verkehrskommission lehnt einen Helmzwang ab.

Auf mehr Zustimmung stossen dürften die angedachten Lockerungen bei «Via Sicura». So möchte der Bundesrat mehr Milde walten lassen. Für Raserdelikte soll die gesetzlich vorgesehene Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr aufgehoben werden. Wer auf Schweizer Strassen rast, soll seinen Führerausweis maximal noch sechs Monate abgeben müssen. Heute sind es 26 Monate. Zudem will der Bundesrat Autorennen in der Schweiz wieder erlauben.

Gentech-Moratorium: Seit das Stimmvolk 2005 eine Volksinitiative angenommen hat, hiess es eigentlich alle vier Jahre: Das Parlament verlängert das Moratorium für den Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVO). Nun könnten die Räte daran ritzen. Den Weg geebnet hat der Ständerat im letzten Dezember. Er lehnt ein striktes Moratorium ab. Gentechnisch veränderten Organismen, denen kein transgenes Erbmaterial eingefügt wurde, sollen davon ausgenommen werden können. Der Entscheid fiel denkbar knapp – mit 22 zu 21 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Ob diese Pläne durchkommen, bleibt unklar: Die vorberatende Kommission im Nationalrat zeigt sich skeptisch. Eine Ausnahme lehnt sie vorderhand ab. Als Kompromiss schlägt sie vor, dass der Bundesrat dem Parlament bis spätestens Mitte 2024 eine solche Regelung unterbreitet. Damit würde das Gentech-Moratorium einstweilen insgesamt um weitere vier Jahre verlängert werden.

Dubiose Vermittler: Unerwünschte Telefonanrufe sind für die Bevölkerung ein grosses Ärgernis. Die teilweise überhöhten Provisionen für Vermittler sorgen seit Jahren für rote Köpfe. Die Politik überliess es dabei zuerst den Versicherern, eine branchenweite Vereinbarung abzuschliessen. Weil sich aber nicht alle daran hielten, wandte sich das Parlament an den Bundesrat.

Nun liegt die Gesetzesrevision auf dem Tisch des Nationalrates. Der Bundesrat schlägt vor, unerwünschte Telefonanrufe von Krankenkassenvermittlern ganz zu verbieten. Für Vermittlertätigkeiten soll es verbindliche Regeln geben – etwa zur Höhe von Vergütungen. Der vorberatenden Kommission gehen die Pläne zu weit. Sie möchte die Vorlage verwässern. Konsumenterschützer laufen Sturm: Bereits der Gesetzesentwurf sei eine zögerliche Antwort auf den «Telefonterror». Für Zündstoff im Nationalrat ist also gesorgt.

Corona: Seit der Aufhebung der meisten Massnahmen ist die Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt. Nun kümmert sich das Parlament um die Altlasten. So müssen National- und Ständerat in der Frühjahrssession drei Nachtragskredite in Höhe von 3,4 Milliarden Franken absegnen. Grund dafür sind gewisse Finanzhilfen für die Wirtschaft, welche das Parlament im Dezember verlängert hat. Nachträglich genehmigen muss es zudem den dritten Assistenzdienst der Armee zugunsten des Gesundheitswesens.

Allerdings beschäftigt sich das Parlament auch mit sich selbst. Für künftige Krisen soll es besser gewappnet sein. Auf dem Höhepunkt der Coronakrise 2020 hatte das Parlament die Fahnen gestrichen, die Frühjahrssession abgebrochen und die Kommissionstätigkeit eingeschränkt. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates schlägt nun eine rechtliche Grundlage für virtuelle Sessionen vor. Auch soll unter bestimmten Bedingungen eine ausserordentliche Session unverzüglich einberufen werden können.