Sessions-Ticker Zertifikat im Bundeshaus dürfte bald kommen ++ Heisse Themen: AHV-Reform, Eigenmietwert, Kohäsionsmilliarde ++ Velosternfahrt nach Bern Hier finden Sie alle wichtigen Entscheide der laufenden Herbstsession (bis 1. Oktober). Zudem informiert Sie der Sessions-Ticker von CH Media über weitere Themen, die im Bundeshaus auch zu reden geben.

Noch bis am 1. Oktober treffen sich National- und Ständerat im Bundeshaus in Bern zur diesjährigen, drei Wochen dauernden Herbstsession. Keystone

Die wichtigsten Entscheide des Tages: Der Nationalrat diskutiert am Montag über die Volksinitiative gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländern. Zu Beginn wird Bundespräsident Guy Parmelin zudem eine Erklärung zu den Jahreszielen des Bundesrates abgeben.

Im Ständerat steht zum Start die Einmalvergütung für erneuerbare Energien und die Mitsprache der Bevölkerung bei Olympia-Projekten auf der Traktandenliste.

Überdies: Für mehr Gleichstellung pedalen Grüne zum Sessionsstart nach Bern.

Zertifikat im Bundeshaus dürfte bald kommen

14.55 Uhr

Glocke läuten und dann geht es los: Nationalratspräsident Andreas Aebi. Keystone

Zum Auftakt der Herbstsession hat sich Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP/BE) für die Einführung der Zertifikatspflicht im Bundeshaus ausgesprochen. Aus epidemiologischer Sicht befürworte das Ratsbüro des Nationalrates eine Ausweitung der Zertifikatspflicht, sagte Aebi.

Der Ratspräsident wies jedoch erneut darauf hin, dass dafür eine gesetzliche Basis fehle. «Aufgrund der rechtlichen Grundlage dürfen wir kein Ratsmitglied ausschliessen», sagte Andreas Aebi weiter. Der Bundesrat hatte politische Anlässe von einer Zertifikatspflicht ausgenommen. Namentlich nannte er auch Parlamente und Gemeindeversammlungen. Den breiten Konsens unter den Parteien für die Einführung hat das Ratsbüro nun dazu bewogen, der staatspolitischen Kommission den Antrag zu stellen, mit einer Kommissionsmotion aktiv zu werden. Auf diese Weise könne die Zertifikatspflicht bald eingeführt werden, betonte Aebi.

AHV-Reform, Eigenmietwert und Kohäsionsmilliarde: Darüber diskutiert ab jetzt das Parlament

14.30 Uhr

AHV-Reform: Unbestritten ist nur eines: Es braucht eine Rentenreform – sonst geht dem wichtigsten Sozialwerk der Schweiz das Geld aus. Seit 26 Jahren ist jeder Anlauf gescheitert – zuletzt vor drei Jahren an der Urne. Aus diesem Grund schlägt der Bundesrat eine schlanke Reform vor. Der wichtigsten Massnahme hat das Parlament bereits zugestimmt. Das Rentenalter für Frauen soll schrittweise um ein Jahr auf 65 Jahre erhöht werden. Knackpunkt bleibt die Frage, wie Frauen kompensiert werden sollen, die kurz vor der Pensionierung stehen. Morgen Dienstag ist der Ständerat erneut am Zug. Die Höhe der Entschädigung wird letztlich wohl darüber entscheiden, wie mehrheitsfähig die Vorlage ist. Denn klar ist bereits: Die AHV-Reform muss vor dem Stimmvolk bestehen.

Eigenmietwert: In der zweiten Sessionswoche kommt der Eigenmietwert aufs Tapet. Dieser ist den bürgerlichen Parteien seit Langem ein Dorn im Auge. Bislang müssen Immobilienbesitzer, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen, eine fiktive Miete als Einkommen versteuern. Die Wirtschaftskommission des Ständerates schlägt nun einen Systemwechsel vor und möchte den Eigenmietwert abschaffen. Ob auch dieser Anlauf scheitert, wird sich in der zweiten Sessionswoche weisen. Zu reden geben dürften die geschätzten Mindereinnahmen von 600 Millionen Franken. Der Widerstand der linken Parteien ist bereits sicher.

Kohäsionsmilliarde: Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens soll die Kohäsionsmilliarde so rasch wie möglich fliessen. Darauf drängt der Bundesrat. Die Chancen im Parlament stehen gut. Einzig die SVP stellt sich gegen das Ansinnen. Das Parlament hatte 2019 beschlossen, die Gelder einzufrieren, solange diskriminierende Massnahmen der EU gegen die Schweiz in Kraft sind. Stein des Anstosses war der Entscheid der EU, die Gleichwertigkeit der Schweizer Börse (Börsenäquivalenz) abzuerkennen. In der letzten Sessionswoche beugt sich der Ständerat über das Geschäft. Mit den Kohäsionsgeldern unterstützt die Schweiz die Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten in den 13 Ländern, welche der EU seit 2004 beigetreten sind.

Eine Zertifikatspflicht gilt für das Cafe Vallotton, das sich im Bundeshaus befindet. Keystone

Corona: Auch Corona dürfte wieder Thema sein. Zum Auftakt der Session sorgt für Unverständnis, dass die Zertifikatspflicht nicht für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gilt – während ab heute Montag der Zugang etwa zu Restaurants, Fitnesscenter und Museen auf Geimpfte, Genese und Getestete beschränkt wird. Nichts daran ändert der Druck, den die Parteichefs im Vorfeld gemacht haben. GLP-Präsident Jürg Grossen initiierte einen Brief an die Verwaltungsdelegation, wonach der Zutritt ins Bundeshaus nur mit Zertifikat möglich sein soll. Unterzeichnet haben das Schreiben alle Parteipräsidenten – mit Ausnahme der SVP. Ständeratspräsident Alex Kuprecht sagte jedoch bereits am Sonntag zu CH Media klipp und klar: «Es ist völlig unrealistisch, dass wir in der ersten oder zweiten Woche eine Zertifikatspflicht für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinbekommen.» Grund dafür ist, dass es keine Grundlage gibt für eine Einschränkung der Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder. Nun soll im Expressverfahren eine Lösung gefunden werden. (rwa)

«Gleichstellungs-Sternfahrt»: Grüne pedalen zum Sessionsstart nach Bern

14:18 Uhr

Die Vertreterinnen und Vertreter der Grünen bei der Ankunft ihrer «Gleichstellungs-Sternfahrt» am Montag in Bern. HO

Um die Gleichstellung weiter voranzutreiben, wollen die Grünen zum Start der Herbstsession im Bundeshaus gleich ein Paket neuer Vorstösse einreichen. Deren Forderungen reichten «von transparenten Lohneinreihungen beim Bund bis hin zu mehr Solidarität für afghanische Frauen», heisst es dazu in einer Mitteilung vom Montag. «Unsere Velosternfahrt ist hier in Bern an ihrem Ziel angelangt», wird Nationalrätin Florence Brenzikofer (BL) zitiert. «Bei der Gleichstellung sind wir noch lange nicht am Ziel.» (sat)