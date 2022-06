Sexualstrafrecht, Reform der zweiten Säule und mehr Geld für die Armee: Das sind die heissen Eisen der Session

Sexualstrafrecht: Wann handelt es sich strafrechtlich um eine Vergewaltigung? Diese Frage beschäftigt Politik und Öffentlichkeit nun schon seit geraumer Zeit. In der Sommersession wird sich der Ständerat mit einer Revision des Sexualstrafrechts befassen. Wie delikat die Angelegenheit ist, zeigt nur schon die Tatsache, dass die vorberatende Kommission zwei Jahre lang über den Gesetzesentwurf gebrütet hat.

Trotzdem ist Kritik programmiert. Denn die Kommission schlägt der kleinen Kammer vor, dass die Tatbestände der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung auf der sogenannten «Nein-heisst-Nein»-Lösung basieren sollen. Dabei muss das Opfer verbal oder nonverbal kommunizieren, dass es die sexuelle Handlung nicht will. Der Linken und zivilgesellschaftlichen Organisationen geht das nicht weit genug. Sie fordern eine «Nur-Ja-heisst-Ja»-Lösung. Konkret soll eine Person explizit dem Sex zustimmen müssen, bevor es zum Geschlechtsverkehr kommt.

BVG-Reform: Zu reden geben dürfte auch die Reform der zweiten Säule. Kernelement ist die Senkung des Mindestsatzes, mit dem das angesparte Kapital in eine Rente umgewandelt wird. Dieser Umwandlungssatz soll von 6,8 auf 6 Prozent gesenkt werden. Um die tieferen Renten abzufedern und auch um vor dem Stimmvolk zu bestehen, will der Bundesrat dafür einen Ausgleichsmechanismus einführen. Dabei setzt er auf einen Kompromiss der Sozialpartner. Allerdings ist dieser bereits Makulatur. Der Nationalrat hatte letzten Dezember den Kompromiss versenkt. Auf Drängen der bürgerlichen Mehrheit stutzte er die Kompensationszahlungen zusammen. In der dritten Sessionswoche beugt sich nun der Ständerat über das Geschäft. Die vorberatende Kommission schlägt nun ihrerseits eine neue Variante vor. Schon jetzt ist klar: Es bleibt kompliziert.

Armeebudget: Gleich in der ersten Woche beugt sich der Ständerat über zwei umstrittene Fragen: Sollen die Ausgaben für die Schweizer Armee im Zuge des Krieges in der Ukraine erhöht werden? Und soll die Schweiz die Beschaffung der F-35-Kampfjets besiegeln, obwohl dagegen eine Volksinitiative lanciert wurde? Die bürgerlichen Parteien beantworten beide Fragen klar mit Ja. Auch in der kleinen Kammer stehen die Chancen gut. Der Aufrüstung der Armee hatte der Nationalrat bereits in der Sondersession im Mai zugestimmt. Konkret soll das jährliche Armeebudget bis 2030 schrittweise auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts erhöht werden – also auf rund 7 Milliarden Franken. Das entspräche einem Plus von 2 Milliarden. Dagegen wehren sich SP und Grüne. Sie erachten eine Aufstockung als verfrüht. Zuerst brauche es eine vertiefte Analyse über die aktuelle Konfliktsituation und deren Auswirkungen.

Rückkehr: Für Gesprächsstoff dürfte auch eine parlamentsinterne Personalie sorgen. Nach einer mehrmonatigen Auszeit kehrt die streitbare Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran wieder ins Bundeshaus zurück. Mitte Februar hatte sie überraschend angekündigt, vorübergehend eine politische Pause einzulegen. Dies auf Anraten ihres Hausarztes, der ihr «dringlich» eine Auszeit verschrieben hätte, wie sie damals auf Facebook bekannt gab.