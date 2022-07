Sicherheit So beeinflusst der Ukraine-Krieg die Schweizer Bevölkerung Grösserer Pessimismus, kritischere Sicht auf die Neutralität und mehr Geld für die Armee: Der Ukraine-Krieg verändert die Haltung der Schweizerinnen und Schweizer. Das zeigt eine Nachbefragung der Studie «Sicherheit 2022».

Die Schweizer Bevölkerung will die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz stärken und fordert daher eine gute Ausbildung und Ausrüstung der Armee. Keystone

Die im Juni veröffentlichte Studie «Sicherheit 2022» zeigte: Das Sicherheitsempfinden in der Schweiz ist sehr gut. Allerdings hatte die Studie einen Schönheitsfehler, denn sie wurde im Januar erhoben – und damit vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Die Studienautoren führten daher eine Nachbefragung durch und siehe da: Die Schweizerinnen und Schweizer blicken mittlerweile pessimistischer in die Zukunft als noch zu Beginn des Jahres. Das teilte das Verteidigungsdepartement am Donnerstag mit.

Neu sind 22 Prozent pessimistisch bezüglich der nahen Zukunft der Schweiz – ein Plus von 9 Prozentpunkten. 76 Prozent (+ 8 Prozentpunkte) sehen die Zukunft der weltpolitischen Lage kritisch. Auch gehen 58 Prozent davon aus, dass es künftig mehr kriegerische Konflikte in Europa geben wird. Unter dem Strich gab jede dritte Person an, aufgrund des Ukraine-Krieges ängstlicher geworden zu sein.

Zustimmung zur Neutralität nimmt ab, Nato-Beitritt kein Thema

Der Krieg in der Ukraine veranlasst die Bevölkerung, die Neutralität kritischer zu betrachten. Zwar stehen 89 Prozent noch immer klar hinter dem Neutralitätsprinzip. Allerdings zeigt sich erstmals seit 20 Jahren ein Rückgang bei der Zustimmung zur Neutralität, wie es weiter heisst. Diese nahm im Vergleich zum Januar um 8 Prozentpunkte ab.

Zudem sind gemäss VBS nur noch 58 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer davon überzeugt, dass die Neutralität die Schweiz vor internationalen Konflikten schützt. Zu Beginn des Jahres lag der Wert noch bei 69 Prozent. Zudem sehen 39 Prozent wegen der internationalen Verflechtung der Schweiz Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Neutralität – eine Zunahme um 10 Prozentpunkte.

Dennoch werden sicherheitspolitische Kooperationen beliebter. Neu sprechen sich 52 Prozent für eine Annäherung an die Nato aus – ein neuer Höchststand. Ein Nato-Beitritt bleibt dagegen für die Mehrheit kein Thema. Nur rund jede Vierte wünscht sich das. Etwa jeder Dritte glaubt aber, dass eine Mitgliedschaft in einem europäischen Verteidigungsbündnis der Schweiz mehr Sicherheit bringen würde als die Beibehaltung der Neutralität – deutlich mehr als vor dem Ukraine-Krieg.

Bevölkerung will gute Ausrüstung und Ausbildung der Armee

Zudem wollen die Schweizerinnen und Schweizer die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz stärken. Die Zustimmung zur Notwendigkeit der Armee sei um 5 Prozentpunkte auf 80 Prozent gestiegen. Laut VBS hat vor allem die Forderung nach einer «vollständig ausgerüsteten» Armee zugenommen. Sie erreicht mit 74 Prozent einen Höchstwert.

Zudem bewerten neu 19 Prozent (+ 12 Prozentpunkte) die Armeeausgaben als zu tief – so viele wie noch nie seit Messbeginn in den 1980er-Jahren. Im Gegenzug finden nur noch 30 Prozent, dass die Schweiz zu viel Geld in die Verteidigung steckt. Das ist ein Rückgang von 12 Prozentpunkten auf den bisher tiefsten je gemessenen Wert. Das dürfte Wasser auf die Mühle der Politik sein: Das Parlament entschied erst im Juni, das Armeebudget deutlich aufzustocken. Nun sollen die Ausgaben für die Landesverteidigung bis 2030 mindestens ein Prozent des Bruttoinlandproduktes betragen.

Die Studie «Sicherheit» wird von der Militärakademie (MILAK) an der ETH Zürich und dem Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich herausgegeben. Aufgrund des Ukraine-Kriegs wurde zwischen dem 30. Mai und dem 17. Juni eine repräsentative Nachbefragung bei 1003 Stimmberechtigten aus der ganzen Schweiz durchgeführt.