Sicherheitslage Bundespräsident Cassis warnt: Airlines könnten Ukraine bald nicht mehr anfliegen Die Schweiz zeigt sich zusehends besorgt über die mögliche Gefahr einer militärischen Eskalation an der ukrainischen Grenze. Bundespräsident Ignazio Cassis möchte sich für eine Deeskalation einsetzen. Die Botschaft in Kiew bleibt vorderhand offen.

Die angespannte Situation in der Ukraine könnte auch schon bald den Flugverkehr beeinträchtigen. Keystone

Angesichts der volatilen Sicherheitslage hat der Bund die Sicherheitsmassnahmen verschärft. Von touristischen und anderen nicht dringenden Reisen in die Ukraine rät das Aussendepartement (EDA) ab, wie es am Montag bekannt gab. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Fluggesellschaften ihre Flüge reduzieren oder einstellen könnten, heisst es weiter.

Es dürfe nicht gewartet werden, bis alle Linienflüge eingestellt würden, betonte auch Bundespräsident Ignazio Cassis vor den Medien nach einem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer. «KLM hat die Flüge schon gecancelt.»

Von Bedeutung ist der Flugverkehr vor allem für die 257 Schweizerinnen und Schweizer, die in der Ukraine leben. Ob sie das Land verlassen, überlässt das EDA ihnen. «Der Entscheid zur Ausreise ist ein individueller Entscheid der Schweizer Staatsangehörigen», heisst es dazu in der Mitteilung.

Cassis: Schweiz setzt sich für Deeskalation der Lage ein

Cassis tauchte sich mit Nehammer bei dessen Besuch in der Schweiz auch zur Situation in der Ukraine aus. «Es herrscht eine gewisse Hektik, die besorgt macht», sagte er. Die Schweiz werde sich für eine Deeskalation der Lage einsetzen. «Wir bieten selbstverständlich unsere guten Dienste an, wenn es nötig ist.» Jetzt sei es wichtig, dass nicht nur über, sondern mit der Ukraine gesprochen werde.

Das EDA versichert, dass die Schweizer Botschaft in Kiew vorderhand offen bleibt und ihre diplomatischen und konsularischen Aufgaben erfüllt. In angespannten Zeiten sei es besonders wichtig, dass sich Landsleute an die Botschaft wenden könnten, wie auch Aussenminister Cassis ausführte. Zudem behalte die Schweiz so auch einen Überblick über die Lage vor Ort. Allerdings befindet sich ein grosser Teil der Begleitpersonen der Botschaftsmitarbeitenden bereits ausserhalb des Landes. Aufgrund der fragilen Sicherheitslage hat der Bund zudem entschieden, dass sämtliche verbliebene Begleitpersonen mit Kindern ebenfalls aus der Ukraine ausreisen. (rwa/agl)