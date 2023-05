Sicherheitsrat Bundespräsident Berset eröffnet UNO-Sitzung zum Schutz von Zivilpersonen in Konflikten Im UNO-Sicherheitsrat hat Bundespräsident Alain Berset eine offene Debatte zum Thema Schutz von Zivilpersonen in Konfliktgebieten eröffnet. Die Schweiz will damit in ihrer Präsidialzeit einen Akzent setzen.

Bundespräsident Alain Berset eröffnet am Dienstag in New York die Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Screenshot

Bundespräsident Alain Berset betonte in seiner Rede in New York am Dienstag die Bedeutung des Themas. Dieses geniesse ansonsten nicht gerade oberste Priorität auf der Traktandenliste des höchsten Organs der Vereinten Nationen.

Angesichts von weltweit über 100 bewaffneten Konflikten, welche «auf dem Rücken der Zivilistinnen und Zivilisten» ausgetragen würden, sei das Thema jedoch eine «dringliche Debatte» wert. So begründete der Schweizer Bundespräsident bereits tags zuvor auf dem Kurznachrichtendienst Twitter seine Reise an den UNO-Hauptsitz.

Am Dienstag führen wir im @UN-Sicherheitsrat #UNSC 🇺🇳 eine offene Debatte über den Schutz der Zivilbevölkerung in Konfliktgebieten. Angesichts von weltweit über 100 bewaffneten Konflikten, ausgetragen auf dem Rücken der Zivilistinnen und Zivilisten, eine dringliche Debatte. pic.twitter.com/SK7OcBBngU — Alain Berset (@alain_berset) May 22, 2023

Berset betont zudem auf Twitter, dass er sich im Vorfeld der Sitzung auch vor Ort ein Bild gemacht habe. So habe er die «äusserst schwierige Situation der Betroffenen» im Februar in Mosambik und im April in der Demokratischen Republik Kongo mit eigenen Augen gesehen.

Wie die Botschaft in New York auf Twitter schreibt, will die Schweiz mit der Debatte einen Fokus legen auf die «Ernährungsunsicherheit und den Schutz kritischer ziviler Infrastrukturen und grundlegender Dienstleistungen in Konflikten». Der Schutz der Zivilbevölkerung ist eine der vier von der Schweiz definierten Prioritäten für die Arbeit im UNO-Sicherheitsrat.

Bundespräsident Alain Berset und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Dienstag in New York. Keystone

Wie die UNO auf ihrer Website schreibt, sollen im Verlauf der Debatte auch Generalsekretär António Guterres, IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger und eine Vertreterin der Zivilgesellschaft sprechen. Zudem stehen zwei UNO-Resolutionen zum Thema zur Abstimmung bereit. Erstere hat zum Ziel, aufzeigen, wie sich Kriege auf den Hunger auswirken. Die zweite Resolution verurteilt Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte und fordert alle Konfliktparteien auf, solche Praktiken einzustellen.

Cassis leitete bereits Eröffnungssitzung

Bundesrat Cassis Anfang Mai an der ersten durch die Schweiz präsidierten Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Keystone

Bereits zum Auftakt der Schweizer Präsidentschaft hat Anfang Monat ein Mitglied der Landesregierung eine offizielle Sitzung des Sicherheitsrats geleitet. Die Ehre kam damals Aussenminister Ignazio Cassis zuteil. Die damalige Debatte drehte sich um vertrauensbildende Massnahmen auf der Suche nach Frieden – ebenfalls eine der erklärten Prioritäten der Schweiz.

Seit Anfang Mai hat die Schweiz erstmals den Vorsitz des Weltsicherheitsrats inne. Das Land folgte in dieser Position auf Russland. Angeführt wird die Schweizer Delegation am berühmten hufeisenförmigen Tisch im Saal des UNO-Sicherheitsrats in New York von Botschafterin Pascale Baeriswyl. Der Rat besteht aus Vertretenden von fünf ständigen und zehn nichtständigen Staaten. In dieser Funktion gehört dem Gremium dieses und kommendes Jahr erstmals auch die Schweiz an. (sat)