Solidarität Ukraine-Krieg: Private und Firmen in der Schweiz spendeten so viel wie noch nie Schweizer Hilfswerke erhielten vergangenes Jahr 380 Millionen Franken an Spenden zugunsten der Ukraine. Noch nie wurde für ein einzelnes Ereignis so viel gespendet.

Die Solidarität mit der Ukraine sei «historisch» gewesen, heisst es von der Glückskette. Keystone

380 Millionen Franken spendeten Private, Firmen und Stiftungen vergangenes Jahr zugunsten der Ukraine. «Das ist mehr als je zuvor für eine einzelne Nothilfe-Aktion gesammelt wurde», schreibt die Stiftung Zewo am Freitag in einer Mitteilung. Auf Platz zwei stehen die 300 Millionen Franken an Spenden, die 2004 im Nachgang des Tsunamis in Asien eingegangen sind.

Allein die Glückskette hat zugunsten der Ukraine 130 Millionen Franken gesammelt. Für sie stellt es das zweithöchste Spendenvolumen für ein einzelnes Ereignis dar, wie der Mediensprecher Fabian Emmenegger gegenüber CH Media sagt. Die Solidarität mit der Ukraine sei «historisch», heisst es von Seiten der Glückskette weiter. Nur nach dem Tsunami in Asien 2004 wurde mehr gespendet. Damals waren es gemäss Emmenegger 227 Millionen Franken.

Internationaler Vergleich berücksichtig Private nicht

Zewo zertifiziert und kontrolliert Hilfsorganisationen. Die von ihr gemeldeten 380 Millionen Franken beziehen sich allein auf Hilfsorganisationen, die von ihr mit einem Gütesiegel versehen sind und auf grössere bekannte Organisationen wie eben die Glückskette oder das Rote Kreuz. Berechnet man kleinere, spontane Spendenaktionen mit ein, dürfte die tatsächlich gespendete Summe noch einiges höher liegen.

Erst diese Woche war die Solidarität der Schweiz mit der Ukraine auch im Bundesrat Thema gewesen. Ein internationaler Vergleich hatte gezeigt, dass die Schweiz eher wenig aufwendete, um der Ukraine zu helfen. Allerdings ging es dabei um die Zuwendungen der öffentlichen Hand. Aussenminister Ignazio Cassis kritisierte, dass der Vergleich die Spenden der Privatpersonen nicht berücksichtigen würde. (gb)