Sonntagspresse Ein unabhängiger Corona-Krisenstab? Was ist da los bei den Freiheitstrychlern? Und wo sind die Männer? Verschiedene Politiker fordern einen unabhängigen Krisenstab für künftige Pandemien. Derweil ist bei den Freiheitstrychlern ein Machtkampf entbrannt, der mehr und mehr eskaliert. Und: den Linken laufen die Männer davon - die News der Sonntagspresse.

In der Corona-Pandemie ist der Föderalismus an seine Grenzen gestossen. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, fordern darum verschiedene Politiker von SVP bis zu den Grünen: Für künftige Krisen braucht es eine dritte Instanz, die zwischen dem Bund und den Kantonen vermittelt und die Massnahmen koordiniert.

Wer soll künftig entscheiden, ob Maske getragen werden muss oder nicht? Keystone

SVP-Nationalrat Albert Rösti etwa schlägt einen Krisenstab vor, der aus Vertretern von Bund und Kantonen bestünde und der an den Gesamtbundesrat berichten würde. In eine ähnliche Richtung denkt Epidemiologe und EPFL-Professor Marcel Salathé: Im Krisenstab müssten aber auch Leute aus Wissenschaft und Wirtschaft vertreten sein.

Lukas Engelberger, der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz sagt:

«Mein Anliegen wäre es, dass der Bundesrat künftig früher reagiert und schweizweit gültige Massnahmen ergreift.»

Die Kritik an der wissenschaftlichen Task-Force teilt Engelberger zwar nicht. Dennoch schlägt der GDK-Präsident für die Zukunft in der «NZZ am Sonntag» ein neues Modell vor: «Es braucht eine viel stärker institutionalisierte Zusammenarbeit mit der Wissenschaft.» Vorbild sei Deutschland mit dem Robert Koch-Institut. «Der Bund könnte zum Beispiel das Schweizerische Tropeninstitut in Basel beauftragen, epidemiologische Entwicklungen ständig wissenschaftlich zu begleiten, Daten aufzubereiten und die Behörden von Bund und Kantonen zu beraten.»

Auch Salathé, selbst ehemaliges Mitglied der Task-Force, findet, das Beratermodell habe ausgedient. «Es braucht im Alltag eine viel stärkere und regelmässigere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik», sagt er in der Zeitung.

Wüster Machtkampf bei den Freiheitstrychlern

Unterdessen tobt bei den Freiheitstrychlern ein wüster Machtkampf. SonntagsBlick-Recherchen zeigen: Das Zugpferd der Corona-Bewegung ist heillos zerstritten. Die Freiheitstrychler stehen vor dem Auseinanderbrechen. In den letzten Wochen sind die Auseinandersetzungen eskaliert. Gleich mehrmals musste die Polizei anrücken.

Zwei Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. Angeführt werden sie von den beiden medialen Aushängeschildern der Gruppe: Andy Benz (60) aus dem Kanton Schwyz und Roland Schätti (55) aus dem Kanton St. Gallen. Sowohl Benz als auch Schätti haben Anhänger um sich geschart. Es geht um Macht, Ausrichtung und Geld.

Die Freiheitstrychler sind gespalten. Keystone

Schätti und andere Freiheitstrychler werfen dem Gründer Andy Benz vor, Entscheide an der Basis vorbei zu treffen. Er toleriere niemanden neben sich, verhalte sich «wie ein kleiner Diktator». Wer sich kritisch äussere, werde eingeschüchtert. «Das sind nicht mehr meine Freiheitstrychler», sagt Schätti, den das SRF kürzlich in einem Dok-Film porträtiert hat.Schätti:

«Ein Teil der Freiheitstrychler ist rechtsextrem und gefährlich.»

Benz und seine Mitstreiter bestreiten die Vorwürfe vehement. Sie stellen Schätti als einzelnen Querulanten dar. «Wir Freiheitstrychler haben Verhaltensgrundsätze, leider hat Roland Schätti mehrfach gegen diese verstossen», sagen sie.

Den Linken laufen die Männer davon

Der Machtkampf bei den Freiheitstrychlern ist ein von Männern dominierter Streit. Bei den linken Parteien dagegen haben Männer einen schweren Stand. Dies, weil die Wählerinnen und Wähler von SP und Grünen männliche Kandidaten rigoros streichen und so weiblichen, oft jüngeren, Kandidatinnen zu Spitzenresultaten verhelfen.

Die Frauen bekommen bei den Linken immer mehr Sitze. (Im Bild: SP Stadtpräsidentin Corine Mauch). Keystone

Bei den letzten 12 kantonalen Wahlen hat die SP 31 Sitze verloren, davon 30 Männersitze und einen Frauensitz. Bei den Stadtzürcher Parlamentswahlen wurden 6 Männer abgewählt. «Der SP brechen die Männer weg», sagt Politologe Claude Longchamp in der «NZZ am Sonntag». Er beobachtet, dass sich die Wählerbasis der Linken verändert.

Laut dem jüngsten Wahlbarometer der SRG wählen derzeit 20 Prozent der Frauen SP, aber nur 14 Prozent der Männer. Dieser grosse Unterschied deute auf eine «Demoralisierung» der linken Männer hin. Longchamp erwartet, dass sich die Geschlechterfrage im Hinblick auf die nächsten Wahlen weiter zuspitzen wird. Er sagt:

«Wenn die SP bei den Wahlen 2023 ein Trauma erlebt, ist es ein Männertrauma.»

Dennoch will die SP Männer nun nicht speziell fördern. Ihre Partei werde weiter auf paritätische Listen setzen, sagt Co-Präsidentin Mattea Meyer in der «NZZ am Sonntag». Handlungsbedarf sieht Meyer bei FDP und SVP: «Es ist nun an den Bürgerlichen, endlich ihren Job punkto Gleichstellung zu leisten!»