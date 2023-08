Sonntagspresse SRG lanciert Kampf gegen 200-Franken-Initiative ++ Militär ist der wichtigste Schweizer Hotelgast ++ Angestellte öfter krank als je zuvor Die SRG lanciert den Kampf gegen die Halbierungs-Initiative, das Militär kurbelt die Beherbergungsindustrie an und Schweizer Angestellte sind so oft krank wie noch nie: Das sind die wichtigsten Themen der Sonntagspresse.

SonntagsBlick: «Attacke auf die Schweiz» – SRG-Chef lanciert Kampf gegen 200-Fr.-Initiative

SRG-Generaldirektor Gilles Marchand wehrt sich im Interview mit «SonntagsBlick» gegen die Halbierungs-Initiative, welche die Serafe-Gebühr von 335 auf 200 Franken reduzieren will. «Diese Initiative ist radikal. Mit 700 Millionen Franken im Jahr müssten wir die Hälfte abbauen», sagt er.

SRG-Generaldirektor Gilles Marchand: «Diese Initiative ist eine Attacke auf die Schweiz und ihre Vielfalt.» Bild: Peter Schneider / Keystone

Warum betreibt die SRG über 160 Social-Media-Kanäle? Marchand erklärt, dass man «die Zahl der Social-Media-Kanäle in den letzten Jahren sukzessive» reduziert habe: «Accounts, die zu wenig Beachtung finden, werden geschlossen. Wir sind nur dort in den sozialen Medien aktiv, wo wir die User nicht direkt mit unseren eigenen Plattformen erreichen», sagt er im «SonntagsBlick».

Zum Entscheid von Medienminister Albert Rösti, die Erneuerung der Konzession auf Eis zu legen und erst eine Gesamtschau vorzunehmen, sagt Marchand, er fände es «absolut legitim, dass sich ein neuer Departementschef zunächst eine Übersicht verschafft», bevor er Stellung nehme.

NZZ am Sonntag: Das Militär schläft pro Jahr 121'000-mal im Hotel

Rund 7000 Immobilien besitzt die Schweizer Armee verfügt in der Schweiz. Trotzdem übernachten vor allem höhere Kadermitglieder in Hotels. Gemäss einer Auswertung des Verteidigungsdepartements (VBS), die auf Anfrage der «NZZ am Sonntag» erstellt wurde, übernachteten Militärangehörige vergangenes Jahr 121'000-mal in einem Hotel.

Die Kaserne: Ein unbeliebter Schlafplatz? Im Bild: die sanierte Kaserne in Aarau Bild: Sandra Ardizzone

Kostenpunkt: Rund 8,5 Millionen Franken. Das entspreche etwa 40 Prozent des Gesamtaufwandes für die Truppenunterkünfte, sagt Armeesprecher Stefan Hofer der «NZZ am Sonntag». 2023 dürfte der Betrag um weitere drei Millionen ansteigen, denn die Armee zahlt seit diesem Jahr mehr für eine Übernachtung. Höhere Unteroffiziere und Offiziere können neu für bis zu 100 Franken nächtigen. Bisher waren es 70 Franken.

Die Armee ist damit ein wesentlicher Treiber des Tourismus in der Schweiz: Sie generiert mehr Hotelübernachtungen als beispielsweise japanische Touristen. Nutzniesserin ist die Beherbergungsindustrie.

In der Politik sorgen die Kosten für Unmut. SP-Sicherheitspolitikerin Franziska Roth sagt gegenüber der «NZZ am Sonntag»: «Ich bin sehr überrascht über diese vielen Hotelübernachtungen.» Die Armee müsse über die Bücher.

Mitte-Nationalrat und ehemaliger Militärkader Lorenz Hess verteidigt die Praxis hingegen: «Wir haben jeweils in der Dorfbeiz übernachtet.» Es sei richtig, dass man Kadermitglieder separat von der Truppe unterbringe, dies habe mit Wertschätzung zu tun. Dennoch spricht auch er angesichts der 121'000 Hotelübernachtungen von einer «imposanten Zahl».

SonntagsZeitung: Angestellte sind so oft krank wie noch nie

Vollzeitarbeitnehmende fehlten laut «SonntagsZeitung» durchschnittlich 9,3 Tage im Jahr, also fast zwei Arbeitswochen. Im Vergleich zu den Pandemiejahren 2020 und 2021 ist das ein Anstieg um 20 Prozent, gegenüber der Vor-Pandemiezeit beträgt der Anstieg gar 34 Prozent. Das zeigen Daten des Bundesamtes für Statistik (BfS).

Schweizer Angestellte in Vollzeit fehlten letztes Jahr durchschnittlich 9,3 Tage. Symbolbild: Shutterstock

Im Absenzenmanagement rechnet man mit Durchschnittskosten von 600 bis 1000 Franken pro Ausfalltag. Eine grobe Rechnung mit den 291 Millionen Arbeitsstunden, die im letzten Jahr wegen Unfall und Krankheit schweizweit ausfielen, ergibt bei 600 Franken pro Tag Kosten von rund 22 Milliarden Franken. Das ist über ein Drittel mehr als vor der Pandemie.

Die Gründe für den Anstieg der Absenzen sind vielfältig. Covid und dessen Folgeerscheinungen spielten eine wesentliche Rolle. Die Pandemie könnte das Verhalten bei Krankheit und Unwohlsein verändert haben. «Möglicherweise wurde durch die Pandemie das Bewusstsein für Ansteckungen geschärft, so dass Angestellte bei Krankheiten schneller zuhause bleiben», heisst es beim Versicherer Axa, der bei der Anzahl Krankentaggeld-Fälle «insbesondere bei den Kurzabsenzen einen signifikanten Anstieg» feststellt.

Auch andere Entwicklungen trugen zum Anstieg der Absenzen bei. So lag die Zahl der nachgewiesenen Grippefälle gemäss Bundesamt für Gesundheit um 64 Prozent höher als 2019. Die Zahl der Freizeitunfälle stieg infolge des Jahrhundertsommers 2022 auf einen Rekordstand. Besorgniserregend ist die Zunahme der psychischen Erkrankungen, vor allem bei jungen Menschen. (fan)