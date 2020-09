SRG setzt Rotstift an: 250 Vollzeitstellen werden abgebaut Wie bei vielen Medienunternehmen hat die Coronakrise auch bei der SRG den Trend zu rückläufigen Werbeeinnahmen verstärkt. Die SRG reagiert darauf mit einem happigen Sparplan und den Abbau von Vollzeitstellen.

Die SRG muss sparen. Nun ist klar, dass 250 Vollzeitstellen wegfallen sollen. Keystone

(dpo) Die SRF hat laut eigenen Angaben im ersten Halbjahr 65 Millionen Franken weniger Einnahmen generiert als im Vorjahr. Dies sei vor allem auf die Coronakrise zurückzuführen, teilte die SRG am Dienstag mit. Da die Situation auch künftig «herausfordernd» bleibt, will sie in den nächsten vier Jahren einen neuen Sparplan umsetzten. Dieser umfasse 50 Millionen Franken.

Zudem rechnet die SRG mit einem Abbau von rund 250 Vollzeitstellen. Die Reduktion soll gemäss dem Medienunternehmen hauptsächlich über natürliche Fluktuationen realisiert werde, allerdings sind Entlassungen «nicht zu vermeiden». Die SRG sehe deshalb Begleitmassnahmen im Bereich der beruflichen Umschulung und der freiwilligen Frühpensionierung vor.