SRI LANKA Illegale Adoptionen: Bund und Kantone helfen Betroffenen bei der Herkunftssuche Bei Adoptionen aus Sri Lanka kam es zu zahlreichen behördlichen Verfehlungen. Mit einem dreijährigen Pilotprojekt unterstützen Bund und Kantone nun die Betroffenen bei der Personensuche. Die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels geht indes weiter.

Schweizer Behörden haben bei Adoptionen aus Sri Lanka jahrelang versagt. (Symbolbild) Sandra Ardizzone / CHM

Hunderte Kleinkinder aus Sri Lanka wurden insbesondere in den 1980er-Jahren illegal oder unter zweifelhaften Bedingungen nach Europa zur Adoption vermittelt. Vor zwei Jahren förderte ein Bericht im Auftrag des Parlaments schliesslich das ganze Ausmass zutage. Die Schweizer Behörden hatten spätestens seit 1981 Kenntnis von der Praxis, unternahmen aber nichts. Der Bundesrat hat im Dezember 2020 die Versäumnisse offiziell anerkannt und den Betroffenen sein Bedauern ausgedrückt.

Nachdem bereits zuvor eine Arbeitsgruppe einberufen worden war, teilten der Bund und die Kantone nun am Montag mit, wie sie die betroffenen Personen bei der Herkunftssuche unterstützen wollen. Im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojektes helfen sie den adoptierten Personen bei Auskunftsbegehren, bei der Suche nach und Einsicht in Schweizer und sri-lankische Akten sowie bei der Personensuche und der Kontaktaufnahme in Sri Lanka.

Justizministerin Karin Keller-Sutter und Fredy Fässler, Präsident der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet mit Sarah Ineichen, Präsidentin des Betroffenen-Vereins «Back to the Roots». Vor den Medien sagte die Bundesrätin, dass die adoptierten Personen noch heute unter den Folgen der illegalen Praxis leiden. «Es ist fast unmöglich für sie herauszufinden, wer ihre leiblichen Eltern sind.»

Verantwortung für Bund und Kantone

Das sei nicht zuletzt auch auf «behördliche Nachlässigkeit und behördliches Versagen» zurückzuführen, räumte der oberste Schweizer Polizeidirektor Fredy Fässler ein. Aus diesem Grund stünden Bund und Kantone auch in der Verantwortung, den Betroffenen bei der Herkunftssuche zu helfen.

Das Projekt läuft rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024 und kann von den adoptierten Personen freiwillig in Anspruch genommen werden. «Das Angebot orientiert sich direkt an die Adoptierten und richtet sich nach ihren Bedürfnissen», so Fässler. Die Hilfe durch Bund und Kantone richtet sich gemäss Mitteilung nach dem effektiven Aufwand und soll so direkt den adoptierten Personen zugutekommen.

Eine Viertelmillion Franken pro Jahr steht für das Projekt maximal zur Verfügung. Während die Kantone hauptsächlich das Angebot von «Back to the Roots» im Inland unterstützen, finanziert das Justizdepartement gewisse Tätigkeiten im Ausland. Der Verein hat laut Karin Keller-Sutter mehrere Jahre Erfahrung bei der Herkunftssuche und geniesst überdies das Vertrauen der Adoptierten.

Kam es auch in anderen Ländern zu Unregelmässigkeiten?

Die Präsidentin von «Back to the Roots», Sarah Ineichen, bezeichnete die Vereinbarung als ein «starkes Zeichen für die adoptierten Personen». Sie attestierte den Behörden, dass diese in den vergangenen Jahren bereit waren, «kritische und konstruktive Gespräche» mit dem Verein zu führen. Ineichen sprach von einem «anspruchsvollen Prozess», den sich der Betroffenen-Verein nun mit Sorgfalt stellen wolle: «Denn für viele bleibt unsere Ursprungsgeschichte im Dunkeln.»

Mit der am Montag unterzeichneten Vereinbarung ist die Aufarbeitung von illegalen Adoptionen längst nicht abgeschlossen. Derzeit klärt etwa eine Forschungsarbeit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), ob es neben Sri Lanka auch in zehn weiteren Herkunftsländern systematische Unregelmässigkeiten gab. Eine Expertengruppe im Auftrag des Justizministeriums untersucht zudem das heutige System der internationalen Adoptionen auf allfällige verbleibende Schwachstellen.

KKJPD-Präsident Fredy Fässler unterstrich, dass das vorläufig befristete Pilotprojekt mit «Back to the Roots» auch in anderen internationalen Adoptionsfällen zum Einsatz kommen könnte. «Wenn sich das Modell bewährt, werden wir prüfen, ob es auch für andere Länder notwendig und sinnvoll ist.»