Schweizer Firma hilft bei Milliardenbetrug: Bund reicht Klage ein

Bürgerkrieg im Sudan Evakuierungsdrama: Wie der Schweizer Botschafter und seine Mitarbeitenden den Kämpfen in Khartum entkamen

Am Dienstagmorgen landet der Bundesratsjet aus Djibouti kommend in Bern-Belp. An Bord neun Botschaftsangestellte, die vor den Unruhen in Sudan in Sicherheit gebracht worden sind. Sie haben die gefährlichsten neun Tage ihrer Karriere hinter sich.