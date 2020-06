Stadt Luzern nimmt ihren ersten Elektro-Güselwagen in Betrieb Ein Jahr lang testet die Stadt Luzern ein Elektro-Kehrichtfahrzeug. Bewährt sich der ausschliesslich mit Strom betriebene Lastwagen, schafft die Stadt allenfalls zukünftig mehrere solche Fahrzeuge an.

(spe) Am Donnerstag hat das Strasseninspektorat der Stadt Luzern den ersten Elektro-Güselwagen der Stadt entgegengenommen. Der Lastwagen wird ein Jahr lang getestet, wie die Stadt Luzern am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Bewährt er sich, bleibt es in der Stadt Luzern in Betrieb. Dazu wurde ein Mietvertrag über fünf Jahre abgeschlossen. Überzeugt das eine Million kostende Fahrzeug nicht, geht es zurück an den Hersteller. Äusserlich entspricht es den gängigen Sammelfahrzeugen:

Bild: PD

Das ausschliesslich mit Strom betriebene Gefährt ist maximal 27 Tonnen schwer, produziert keine Abgase und ist leiser als herkömmliche Fahrzeuge. Da der Motor während der Fahrt kaum zu hören sei, sei aus Sicherheitsgründen ein Geräuschsimulator eingebaut worden, so die Stadt. Durch den Einsatz eines Elektroantriebs könnten pro Fahrzeug und Tag durchschnittlich 70 bis 75 Liter Diesel eingespart werden. Geladen werden die Batterien über das Stromnetz. Die Stadt Luzern bezieht einen Strommix mit mindestens 60 Prozent erneuerbarer Energie, was dem «Aktionsplan Luft, Energie, Klima» entspricht. Auf den Dächern des städtischen Werkhofs soll in den nächsten Jahren eine Photovoltaikanlage installiert werden.

Aktuell stehen in der Stadt acht Standard-Kehrichtwagen im Einsatz, neu zusätzlich das Elektro-Kehrichtfahrzeug. Die Testphase ist gemäss der Stadt notwendig, da wenig Erfahrung mit solchen Fahrzeugen bei der Güselabfuhr bestehe. Da Kehrichtwagen oft anfahren und wieder stoppen sowie der Abfall gepresst werden müsse, verbrauche das Fahrzeug viel Energie.

Bild: PD

Das Chassis des neuen elektrischen Fahrzeugs stammt von der Firma MAN Truck & Bus Schweiz AG, die Umrüstung zum Elektrofahrzeug fand durch die niederländische Firma EMOSS statt. Sie ist in der Schweiz durch die Firma Ceekon AG vertreten ist.