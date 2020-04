Ständeratskommission will Kitas unterstützen, nennt aber keinen spezifischen Kredit

Die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates (WBK-S) will die Kitas in der Coronakrise finanziell unterstützen. Anders als seine Schwesterkommission im Nationalrat will sie aber keinen spezifischen Kredit sprechen.