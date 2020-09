Start zur Aktionswoche: Klimaaktivisten besetzen in Bern den Bundesplatz Hunderte Personen ziehen am Montagmorgen in Bern auf den Bundesplatz und besetzen diesen. Zum Start der Aktionswoche «Rise Up for Change» soll ein Klimacamp entstehen. Die Polizei ist vor Ort, greift aber nicht ein.

Protest knapp ein Jahr nach der grossen Klimademonstration: Aktivistinnen und Aktivisten besetzen am Montag früh den Bundesplatz in Bern. HO

(sat) Am Montag in aller Früh sind Hunderte Umweltaktivisten auf den Bundesplatz in Bern geströmt und haben diesen besetzt. «Der Bundesplatz steht symbolisch für die Zerstörung durch die Klimakrise», begründet die Klimajugend in einer Mitteilung vom Montag die Aktion. Sogleich haben die Personen mit dem Aufbau eines Camps begonnen, wie zuerst «Watson» berichtete. «Wir sind gekommen, um uns hier länger einzurichten», zitiert das Onlineportal eine Aktivistin.

Wie Bilder einer Webcam von der Kuppel des Bundeshauses zeigen, ist auch die Polizei vor Ort. Sie greift offenbar jedoch nicht ein. Das schreibt auch ein Reporter von «Watson», der vor Ort ist. Im Bundeshaus drinnen wird am Montag die letzte Woche der laufenden Herbstsession beginnen.

BREAKING: We have occupied the square in front of the Swiss parliament to protest against the system that fuels the climate crisis #RiseUpForChange #DeboutPourLeChangement pic.twitter.com/g5UF24ICNv — Klimastreik Schweiz 🔥 #RiseUpForChange (@klimastreik) September 21, 2020

Wie die Klimajugend in ihrer Mitteilung schreibt, schlägt die Politik Warnungen zur Klimakrise seit Jahrzehnten in den Wind. Auch nach der Klimademonstration vor bald einem Jahr auf dem Bundesplatz in Bern – mit rund 100'000 Demonstrantinnen und Demonstranten eine der grössten der Schweizer Geschichte – sei nichts geschehen: «Ein adäquates Handeln vonseiten der institutionellen Politik, der Wirtschaftselite oder dem Finanzplatz blieb jedoch aus.» Die Politik finanziere stattdessen «weiterhin Projekte zur Förderung von fossilen Brennstoffen» und schenke den Flugkonzernen Milliarden von Franken, schreibt die Klimajugend.

In der Stadt Bern gilt ein Campingverbot

Die Besetzung des Bundesplatzes in Bern und die Errichtung des Protestcamps bildet laut den Aktivistinnen und Aktivisten den Auftakt der seit längerem angekündigten Aktionswoche «Rise Up for Change». Das Motto bedeutet etwa Aufstehen für die Klimawende. Die Aktionswoche soll bis am kommenden Freitag dauern. Die Kimabewegung kündigt zudem weitere «Aktionen gegen die institutionelle Politik, Wirtschaftselite und den Finanzplatz» während dieser Aktionswoche an.

In Bern gilt auf öffentlichem Grund ein Campingverbot. Dieses hatte die Stadt erlassen im Nachgang zum Protestcamp gegen das AKW Mühleberg. Damals hatten Aktivistinnen und Aktivisten auf öffentlichem Grund vor dem Hauptsitz der AKW-Betreiberin BKW wochenlang ein Camp errichtet und protestiert. Für Camping ohne Bewilligung auf öffentlichem Grund drohen in der Stadt Bern seit 2011 darum bis zu 2000 Franken Busse.