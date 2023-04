Stau Klima-Kleber blockieren Grenzübergang zwischen Schweiz und Österreich Nach der grossen Aktion in Berlin sind auch in unmittelbarer Nähe zur Schweiz wieder Klima-Kleber am Werk. Sie blockierten einen Grenzübergang zwischen der Schweiz und Österreich.

Hier haben sich Aktivsten am Grenzübergang festgeklebt. Twitter/ Letzte Generation

Zwischen Au in der Schweiz und Lustenau in Österreich haben am Mittwoch Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation den Verkehr blockiert. Wie die Organisation schreibt, haben sich «rund acht Protestierende auf der österreichischen Seite mit ihren Händen an den Brückenbeton festgeklebt». Auf beiden Seiten des Grenzübergangs bildeten sich Staus.

«Aufgrund der hohen Verkehrsfrequenz am Grenzübergang ist die Situation kritisch», sagt die Medienstelle der Landespolizei Vorarlberg auf Anfrage. Der Protest habe ungefähr um 7.30 Uhr begonnen. Gemäss Simon Erny, Mediensprecher des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, rollt der Verkehr am Grenzübergang seit 9.25 Uhr wieder.

🛑🚧 INTERNATIONALER SCHWERVERKEHR UNTERBROCHEN 🚧🛑



Menschen haben auf der Grenzbrücke Lustenau (AT) - Au (CH) den internat. Schwerverkehr stillgelegt. Die Protestierenden klebten sich an den Beton der Brücke.#Vorarlberg #LetzteGeneration #a22network pic.twitter.com/QuaNKy9SuA — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) April 26, 2023

An dieser Stelle überqueren gemäss den Aktivisten passieren mindestens 1350 Lastwagen und 13'100 Personenfahrzeuge die Grenze. Damit im Notfall eine Rettungsgasse gebildet werden könne, habe sich eine Person nicht festgeklebt. Mit ihrer Aktion wollen die Klima-Kleber auf die Aktivisten auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen. (mg/th)