Steuerreform Maurer wollte nicht klatschen für die Steuerpläne der OECD Höhere Mindeststeuern für Unternehmen: Ueli Maurer nahm in Venedig am Treffen der G20-Finanzminister teil. Dabei erhielt die Idee einer globalen Mindeststeuer weiteren Auftrieb.

Ueli Maurer vor den Medien in Bern. Keystone

Begeisterung klingt anders. Nach dem Entscheid der G20-Finanzminister, die sich am Samstag in Venedig ebenfalls auf eine internationale Steuerreform verständigt haben, gab sich Bundesrat Ueli Maurer vor den Medien in Bern pragmatisch. «Diese Steuerreform lässt sich nicht verhindern», kommentierte er die Entscheidung trocken. Dass er sie selber durchaus am liebsten verhindert hätte, verriet er aber dann doch auch. «Nach der Entscheidung hat es Applaus gegeben, ich habe selber nicht applaudiert», so Maurer.

Herzstück dieser von der OECD angestossenen internationalen Steuerreform ist eine höhere, globale Mindeststeuer für Unternehmen. Dadurch soll der Steuerwettbewerb zwischen den Ländern eingeschränkt werden – die Schweiz gehört zu jenen Ländern mit den tiefesten Unternehmenssteuern. Bis im Oktober soll das Steuervorhaben nun weiter konkretisiert werden. Maurer forderte, dass dabei «die Interessen kleiner, innovativer Länder angemessen berücksichtigt werden müssen». Bereits 2023 soll die Reform in Kraft treten. Maurer hält diesen Fahrplan mindestens für «ehrgeizig».

Der Finanzminister rechnet damit, dass diese Mindeststeuer am Schluss bei 15 Prozent liegen werde. Das sei zwar noch nicht definitiv beschlossen, aber die Marschrichtung sei klar. Er erhoffe sich, dass die Länder bei der Berechnung einen gewissen Spielraum erhalten würden. Maurer gab sich aber zuversichtlich, dass die Schweiz auch mit anderen Standortfaktoren punkten könne, wenn die Steuervorteile wegfallen. Nun gelte es, «alle Karten zu spielen, damit die Schweiz ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt». (mg)