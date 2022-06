Strasseninfrastruktur Kommt schon bald die neue Tesla-Steuer? Bundesrat prüft Abgabe für Elektroautos Wer heute im Tesla rumkurvt, hat einen finanziellen Vorteil: Er bezahlt keine Mineralölsteuer. Das dürfte sich ändern. Damit kein Loch in der Bundeskasse klafft, plant der Bundesrat eine Ersatzabgabe auf Elektroautos.

Hier gibt es eine Tankladung Strom. Eine Mineralölsteuer wird nicht fällig. Keystone

Künftig dürften immer mehr Elektroautos auf Schweizer Strassen fahren. Das stellt den Bund vor finanzielle Schwierigkeiten: Heute wird der Unterhalt und der Ausbau der Infrastruktur zu einem Teil durch die Mineralölsteuer und den Zuschlag darauf bezahlt. Mehr Elektroautos bedeuten aber weniger Einnahmen.

Woher soll also das Geld in Zukunft kommen? Der Bundesrat möchte die Besitzer von Teslas und Co. zur Kasse bitten. Konkret plant er die Einführung einer Ersatzabgabe für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb. Er hat am Mittwoch das Verkehrs- und Finanzdepartement beauftragt, bis Ende 2023 eine Gesetzesreform auszuarbeiten. Die sinkenden Einnahmen würden nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken, argumentiert die Landesregierung.

Abgabe dürfte 2030 kommen

Der Bundesrat hat dabei bereits die Eckpunkte definiert. Die neue Abgabe soll sich aus einem fixen Betrag pro gefahrenem Kilometer und Fahrzeugkategorie zusammensetzen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung schreibt. Damit sei sie jener des heutigen Systems für Benzin- und Dieselfahrzeuge nachempfunden.

Offen lässt der Bundesrat, wie er die Abgabe eintreiben möchte. Denkbar ist ein Modell, das sich an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) für Lastwagen orientiert. Der Bundesrat geht davon aus, dass die neue Abgabe bis 2030 eingeführt wird. Die Einführung bedingt eine Änderung der Verfassung. (rwa)