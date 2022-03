Strassenverkehr Lernfahrausweis ab 17 Jahren: Massiv mehr Neulenkende auf Schweizer Strassen Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Neulenkenden auf Schweizer Strassen um gut einen Viertel angestiegen. Ein weiteres Mal gesunken ist derweil die Zahl Ausweisentzüge.

Seit letztem Jahr können Lehrfahrende den Ausweis bereits ab 17 Jahren beantragen. Das führt nun unter anderem zum Anstieg der Neulenkenden. Walter Schwager

Seit vergangenem Jahr kann der Lernfahrausweis bereits im Alter von 17 Jahren erteilt werden. Bis dahin galt das Mindestalter von 18 Jahren. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mitteilt, hat unter anderem diese Neuerung 2021 zu einem massiven Anstieg der Neulenkerinnen und Neulenker auf Schweizer Strassen geführt. Konkret haben im vergangenen Jahr 107'130 Personen den Führerausweis für Personenwagen erworben. Das ist ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Astra relativiert den starken Anstieg allerdings damit, dass vergangenes Jahr in allen Alterskategorien mehr Neulenkende registriert worden seien.

Zum dritten Mal in Folge gesunken ist im vergangenen Jahr derweil die Anzahl Ausweisentzüge. Konkret ist 2021 noch 76'750 mal einer Lenkerin oder einem Lenker das Billett entzogen worden. Das ist ein Rückgang um zwei Prozentpunkte. Mit 10'591 Fällen häufigster Entzugsgrund war auch im vergangenen Jahr überhöhte Geschwindigkeit, gefolgt von Angetrunkenheit und Gefährdung Dritter.

Ebenfalls abgenommen hat 2021 die Anzahl aberkannter ausländischer Führerausweise. Diese sank um 8,5 Prozent auf noch 16'610 ausländische Führerausweise. Häufigster Grund war – wie beim Entzug von Schweizer Ausweisen – überhöhte Geschwindigkeit. (sat)