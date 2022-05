Streaming-Dienste Nach der «Lex Netflix»: Kommt bald die «Lex Spotify»? Schweizer Musik ist bei Streaming-Riesen wie Spotify zu wenig sichtbar. Das bringt einheimische Musikschaffende um Reichweite und damit um Einnahmen. Was die Branche nun fordert und wie das kürzlich angenommene Filmgesetz mit hineinspielt.

In den grossen Playlists von Spotify ist Schweizer Musik massiv untervertreten. Braucht es deswegen eine «Lex Spotify»? Keystone

300 bis 500 Mal muss ein Song von Loco Escrito auf Spotify gestreamt werden, damit der Schweizer Musiker einen Franken verdient. Anders ausgedrückt: Für eine Million Aufrufe gibt es rund 2000 bis 3500 Franken. Reich werden Musikschaffende durch Streaming-Einnahmen also nur, wenn sie ein Millionenpublikum erreichen. Keine einfache Ausgangslage für Künstlerinnen und Künstler, die vornehmlich einen kleinen Markt wie in der Schweiz bedienen.

Wie kann Schweizer Musik auf Streamingplattformen gefördert werden? Die Frage erhält mit der Annahme des Filmgesetzes («Lex Netflix») neuen Schwung. Die Schweizer Stimmbevölkerung sagte am 15. Mai deutlich Ja zur Unterstützung der einheimischen Filmbranche, was ähnlich gelagerten Forderungen aus der Musikbranche Auftrieb geben dürfte. So drängt sich die Frage auf: Kommt nach der «Lex Netflix» nun die «Lex Spotify»?

Der Neuenburger SP-Nationalrat Baptiste Hurni will eine Debatte über Musik-Streamingdienste in der Schweiz. Keystone

Bereits vor einem Jahr forderte der Neuenburger SP-Nationalrat Baptiste Hurni mit einem Postulat, der Bundesrat solle sich vertieft mit der Frage der Musik-Streamingdienste in der Schweiz beschäftigen. Zunächst ging es Hurni nur um einen Bericht, doch dieser könnte als Anstoss für eine Gesetzgebung dienen. Der Bundesrat unterstützte das Anliegen, das Parlament lehnte es jedoch ab.

Nun nimmt Hurni einen neuen Anlauf: In der nächsten Session will er ein Postulat mit gleichem Inhalt einreichen, wie er gegenüber Watson Romandie sagte. Auch wenn Hurni sich davor hütet, sein Vorhaben selbst so zu benennen: Es wäre der erste Schritt hin zu einer «Lex Spotify» nach Vorbild der «Lex Netflix».

Verband der Musiklabels will keine Abgaben oder Quoten

Lorenz Haas, Geschäftsführer des Branchenverbandes der Schweizer Musiklabels IFPI Schweiz. zvg

Auch beim Branchenverband der Schweizer Musiklabels Ifpi Schweiz tut sich etwas. Geschäftsführer Lorenz Haas erklärt auf Anfrage von CH Media: «Wir sind dabei zu analysieren, was die Abstimmungsergebnisse für uns bedeuten.» Haas betont jedoch: Obwohl sich die Probleme mit den Streamingriesen ähneln würden, brauche es für die Musikbranche ganz andere Massnahmen als für die Filmbranche.

So wolle man beispielsweise keine Abgabe und auch keine Quote, wie gross der Anteil an Schweizer Musik auf Spotify sein muss. «Die Schweizer Musik ist vorhanden und auffindbar. Das Problem ist, dass sie viel zu wenig sichtbar ist», erklärt Haas.

Schweizer Musikschaffende sind im Marktzugang behindert

Streaming funktioniere vor allem über Playlists, und auf diesen sei die einheimische Musik «extrem untervertreten». Weil auf den grossen Playlists viel mehr amerikanische und britische Musikerinnen und Musiker vertreten seien, fliesse das Geld dorthin. Dadurch würden Schweizer Musikschaffende im Marktzugang behindert, und zwar massiv, so Haas:

«Streaming funktioniert, wenn man die Welt zur Verfügung hat. Als Schweizer Musiker kommt man da nicht hin.»

Der Grund dafür ist laut dem Ifpi-Geschäftsführer, dass Spotify im ganzen Konzern niemanden hat, der sich um die Schweiz kümmert. Seit mehreren Jahren ist Haas mit dem Streaming-Riesen bezüglich einer Schweizer Vertretung in Kontakt – bisher ergebnislos: Noch immer läuft alles über den Standort Berlin. «Wenn sich daran nichts ändert, müssen wir politisch aktiv werden», erklärt Haas. Man sei dabei, Vorschläge auszuarbeiten. Es gehe um nichts weniger als die kulturelle Reichweite der Schweiz:

«Wir spüren den Griff an der Gurgel.»

Die Globalisierung der Musik funktioniert wie eine Einbahnstrasse

Nick Hofstetter vom Musiklabel «FarMore Records». Alex Spichale

Auch Nick Hofstetter vom Musiklabel «FarMore Records», das etwa Loco Escrito betreut, sagt: «Schweizer Musiker könnten im Ausland viel erfolgreicher sein.» Die Globalisierung der Musik durch Streaming funktioniere wie eine Einbahnstrasse: Die Musik aus den grossen Märkten komme in die Schweiz, aber nicht umgekehrt. «Deshalb brauchen wir jemanden bei Spotify, der die Schweizer Musikszene kennt und die Vielfalt fördert», erklärt Hofstetter.

Die Spotify-Frage ist für die Musikbranche von höchster Wichtigkeit. Denn sie lebt heute vom Streaming – auch in der Schweiz: Über 80 Prozent des Umsatzes wird über Dienste wie Spotify, Apple Music oder Napster generiert.