Strom tanken auf der Autobahn A2 bei Eich: Erste Schnellladestation für E-Autos geht in Betrieb Auf dem Rastplatz Inseli auf der A2 ist am Freitag die erste Schnellladestation für Elektroautos in Betrieb gegangen. Geplant sind weitere 99 «Tankstellen».

Der Bund will Elektroautos fördern. Er richtet deshalb ein Netz von Schnellladestationen auf Schweizer Autobahnen ein. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Ende 2018 hatte der Bund mit Vertretern von Kantonen und Städten sowie der Branche eine Roadmap zur Förderung der Elektromobilität unterzeichnet. Die Ladeinfrastruktur sei mitentscheidend für die weitere Verbreitung von Elektrofahrzeugen, kamen die Beteiligten zum Schluss. Am Freitag nun hat der Bund die erste Schnellladestation auf dem Rastplatz Inseli an der Autobahn A2 eröffnet. Der Rastplatz befindet sich in Fahrtrichtung Luzern in der Gemeinde Eich am Sempachersee. Er bietet Platz für insgesamt 47 Autos und neu vier Ladeplätze für Elektro-Autos.

Die Station im Kanton Luzern bietet neu vier Ladeplätze für Elektroautos und wird von Primeo Energie und Alpiq E-Mobility betrieben. Sie ist diskriminierungsfrei ausgestaltet, damit Fahrzeuge mit verschiedenen Steckertypen geladen werden können.