Stromversorgung Grundwasser als Wärmespeicher soll einen Drittel des Winterstrombedarfs decken Im tiefen Untergrund soll Grundwasser, das nicht als Trinkwasser genutzt werden kann, als Wärmespeicher dienen. Diesen Vorschlag unterstützt nun auch der Bundesrat.

Bis zu dreissig Prozent des Winterbedarfs an Strom soll dank der unterirdischen Wärmespeicher gedeckt werden. Keystone

Das Potenzial ist lange nicht ausgeschöpft. Im tiefen Untergrund schlummert in der Schweiz Grundwasser, das als Trinkwasser nicht infrage kommt. Dieses soll nun zur Stromversorgung im Winter beitragen – als Wärmespeicher. Eine entsprechende Motion von Nationalrat Matthias Jauslin (FDP/AG) stösst beim Bundesrat auf Unterstützung: Er beantragt die Motion zur Annahme, wie am Donnerstag bekannt wurde. Nun müssen die Räte über den breit abgestützten Vorschlag entscheiden.

Stimmt das Parlament zu, muss die aktuelle Gewässerschutzverordnung geändert werden. Diese legt fest, dass sich die Grundwassertemperatur nicht mehr als drei Grad verändern darf. Insbesondere Grundwasser in grosser Tiefe kann deshalb nicht als Wärmespeicher dienen.

Im internationalen Vergleich ist die Temperaturlimite in der Schweiz äusserst tief. Verschiedene europäische Länder erlauben vorübergehende Temperaturschwankungen zwischen 15 und 23 Grad.

Weniger CO 2 -Ausstoss dank der gespeicherten Wärme

Nun soll die Drei-Grad-Regel also aufgeweicht werden, um ganzjährig anfallende Wärme und Abwärme – etwa aus Kehrichtverwertungsanlagen – im Grundwasser speichern zu können. Bisher «verpufft diese Wärme im Sommer ungenutzt», steht in der Motion. Dabei würde eine saisonale Wärmespeicherung den CO 2 -Ausstoss senken und den zusätzlichen Winterstrombedarf um bis zu 3 Terawattstunden oder bis zu 30 Prozent decken.

Die Motion hält jedoch fest: Nur Grundwasser, das nicht als Trinkwasser dienen kann, soll thermisch genutzt werden. Es geht also vor allem um Grundwasser in grosser Tiefe, das aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung nicht als Trinkwasser infrage kommt. Dies soll aber nicht auf Kosten des Trinkwasserschutzes oder der vom Grundwasser abhängigen Lebensräume gehen.