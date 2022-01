Stromversorgung Kurswechsel: FDP-Delegierte stimmen über AKW-Verbot ab Die FDP-Spitze will das Verbot für den Bau neuer AKW aufheben, um die Stromversorgung abzusichern. Die Delegierten sollen im Februar über die Resolution abstimmen.

Die FDP-Spitze will keine Technologie-Verbote beim Ausbau der Schweizer Energieversorgung. Keystone

Geht es nach der Parteiführung der FDP, soll der Bau neuer Atomkraftwerke in der Schweiz nicht mehr verboten sein. Wie eine Sprecherin auf Anfrage von CH Media bestätigt, hat die Parteipräsidentenkonferenz am vergangenen Donnerstag ein entsprechendes Strategiepapier verabschiedet. Dies berichteten am Samstag die Tamedia-Zeitungen.

Die FDP-Delegierten werden bereits am 12. Februar in Montreux über die Resolution abstimmen. Diese will Voraussetzungen schaffen, um «namentlich Kernkraftwerke der neuen Generation zuzulassen». Beim Ausbau und Ersatz bestehender einheimischer Produktionsanlagen dürfe es keine gesetzlichen Technologieverbote geben. Die Schweiz solle sich hier alle Möglichkeiten offen halten.

Bereits für eine Aufhebung des Bauverbots ausgesprochen hat sich diese Woche die Aargauer Kantonalpartei. Der Antrag war allerdings umstritten und wurde schliesslich mit 46 zu 30 Stimmen gutgeheissen.

Das Verbot für den Bau neuer AKW ist Teil der Energiestrategie 2050, welche das Stimmvolk im Mai 2017 mit 58 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen hat. Auch die FDP-Delegierten hatten der Vorlage damals zugestimmt - wenn auch nur knapp mit 175 zu 163 Stimmen. Damals stand die FDP noch unter der Führung von Parteipräsidentin Petra Gössi. (agl)