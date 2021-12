Studie «Grüezi-Graben» und ländlicher Hochmut: 8 Erkenntnisse aus dem Stadt-Land-Monitor Eine repräsentative Studie zeigt: Bei den Abstimmungen in den letzten beiden Jahren hat sich der vielbetonte Stadt-Land-Gegensatz stark vergrössert. Dennoch sind sich die Städter und Landbewohnerinnen gar nicht so fern, wie immer wieder behauptet wird.

Sind Stadt- und Landbewohner tatsächlich so verschieden? Oder handelt es sich dabei nur um ein hartnäckiges Vorurteil? Bild: Hanspeter Schiess (St. Gallen)

Die SVP hat seit dem Sommer ein neues Feindbild: In einem 20-seitigen Positionspapier kritisiert die Partei die «Schmarotzerpolitik der links-grünen Städte» und bedient sich mit dem Stadt-Land-Graben einem viel zitierten Schlagwort. Doch ist dieser tatsächlich so breit, wie er von der SVP dargestellt wird? Und stimmen Stadt- und Landbewohner wirklich so unterschiedlich ab?

Diesen Fragen hat sich die Forschungsstelle Sotomo in den vergangenen beiden Monaten angenommen. Im Auftrag der Agrargenossenschaft Fenaco haben die Studienautoren untersucht, wie sich die Einstellung und Wahrnehmung von Menschen aus der Stadt und dem Land unterscheiden und inwiefern sich das Abstimmungsverhalten der beiden Gruppen verändert hat. Dafür haben sie mehr als 3000 stimmberechtigte Personen aus der Deutsch- und Westschweiz befragt sowie Abstimmungsresultate ausgewertet. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie:

Bei Volksabstimmungen zeigt sich besonders deutlich, wie die Bevölkerung eingestellt ist. Bereits vor 40 Jahren konnte man Unterschiede zwischen dem Abstimmungsverhalten der städtischen und der ländlichen Bevölkerung erkennen. Dieser politische Gegensatz hat sich in den vergangenen beiden Jahren deutlich verstärkt. Seit 2020 liegt die durchschnittliche Differenz bei Abstimmungsentscheiden zwischen Land und Grossstädten bei 19 Prozentpunkten. Die Autoren kommen deshalb zum Schluss:

«Das politische Auseinanderdriften der Schweiz ist eine Realität.»

Einen möglichen Grund dafür sehen die Verfasser der Studie auch in den aussergewöhnlichen Abstimmungen vom 13. Juni. Beim CO2-Gesetz und den beiden Agrarinitiativen zeigte sich die Kluft zwischen Stadt und Land so deutlich wie in keiner anderen Abstimmung seit 1981. Zudem sei der Gegensatz grösser geworden, «weil sich das politische Profil der grossen Städte von der Mehrheitsmeinung wegbewegt hat». Heisst: Die Städte sind in den vergangenen Jahren tendenziell linker und grüner geworden.

Nicht zu vergessen: Zwischen den Grossstädten und den ländlichen Gebieten befinden sich die Kleinstädte und Agglomerationsgürtel, die ländliche und städtische Anteile vereinen. Das Abstimmungsverhalten der Bewohner dieser Gebiete repräsentiert die Durchschnittsbevölkerung.

Eine Mehrheit der Landbevölkerung sieht in den Städten Wirtschaftsmotoren, die viel zur inländischen Wertschöpfung beitragen. Zudem attestieren viele Befragte den Städten, am besten für den digitalen Wandel gerüstet zu sein und viel für andere Regionen zu leisten. Dennoch ist die Beziehung zwischen Stadt und Land von Ambivalenz geprägt: Viele Personen, die auf dem Land leben, nehmen die Städte als bestimmend wahr und kritisieren deren Macht.

Eine Mehrheit der Befragten teilt die Auffassung, dass Neues oft in urbanen Zentren Fuss fasst und sich dann von dort ausbreitet. Sowohl im wirtschaftlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich gelten die Städte als Vorreiter. Trends werden in Städten geboren, ein Grossteil der Wertschöpfung wird ebenfalls meist in diesen generiert.

Nichtsdestotrotz zeigt die Analyse der vergangenen Abstimmungen, dass bei Volksabstimmungen das Land der Grossstadt den Rang abläuft: Bei 11 von 22 Abstimmungen in dieser Legislatur wurden die grossen Städte von einer Mehrheit der Schweizer Bevölkerung überstimmt. Deshalb, so die Studienautoren, könne die Abstimmungsdemokratie auch als «Korrektiv zur urbanen Dominanz» verstanden werden.

Die Coronapandemie hat die Sehnsucht der Schweizer Bevölkerung nach dem ländlichen Leben verstärkt. Insbesondere der Wunsch nach einem eigenen Garten kam vermehrt auf. Jede achte befragte Person vermisst einen eigenen Garten. Und über 70 Prozent geben an, dass der Wohnraum durch die Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. Da sich mehr Wohnraum eher auf dem Land als in der Stadt realisieren lässt, findet bei einem Drittel aller befragten städtischen Bewohner ein Umdenken statt. Viele überlegen sich, aufs Land zu ziehen. Dadurch wird die Dezentralisierung in Zukunft zunehmen. Nicht zuletzt auch, weil viele Landbewohnerinnen dank Homeoffice nicht mehr täglich in die Stadt pendeln müssen. So sind denn auch 84 Prozent der Befragten überzeugt, dass Homeoffice das Leben auf dem Land attraktiver macht.

Die Teilnehmer der Studie wurden gefragt, welche Eigenschaften sie mit Städterinnen beziehungsweise Landbewohnern verbinden. Die Ergebnisse bestätigten gängige Klischees: Die Landbevölkerung weist der Stadtbevölkerung besonders oft Merkmale wie «arrogant», «konsumfreudig», «oberflächlich» und «egoistisch» zu. Umgekehrt bezeichnet die Stadtbevölkerung die ländlichen Bewohner als «traditionell», «gesellig», «hilfsbereit» und «sympathisch». Es zeigt sich deutlich: Das Wohlwollen der städtischen Bevölkerung ist in diesem Fall ziemlich eindeutig. Die Dominanz der Städte in vielen Bereichen wird offenbar hier als Arroganz wahrgenommen.

Je grösser das Adjektiv, desto öfter wurde es in Zusammenhang mit der Bevölkerungsgruppe genannt. Stadt-Land-Monitor Sotomo

Interessant ist dabei weiter, dass sich die Selbstwahrnehmung der Städter nicht sehr stark von der Fremdwahrnehmung unterscheidet. Anders hingegen bei der Landbevölkerung: Sie nimmt sich selbst noch positiver wahr, als sie bereits von Stadtbewohnerinnen beurteilt wird. Die Schlussfolgerung der Autoren: «Zumindest im schweizerischen Kontext zeigt sich neben der häufig genannten städtischen Arroganz offenbar auch so etwas wie einen ländlichen Hochmut.»

Das Phänomen des Grüezi-Graben beschreibt die Tatsache, dass man sich eher grüsst, je ländlicher man lebt. Dafür gibt es in erster Linie zwei Gründe: Einerseits steigt mit zunehmender Ländlichkeit die Wahrscheinlichkeit, dass man sich kennt oder sich in Zukunft wieder begegnet. Andererseits ist es in Städten allein schon aufgrund der vielen Personen und der höheren Dichte praktisch unmöglich, alle zu grüssen, geschweige denn alle zu kennen. Das Vorurteil der anonymen Grossstadt und der gemeinschaftlichen Landgemeinde entstand nicht zuletzt aus diesen Beobachtungen.

Während sich rund die Hälfte der Landbevölkerung regelmässig mit Landwirten und Handwerkerinnen über Arbeit, Leben oder Politik austauscht, so sind es bei der Stadtbevölkerung gerade einmal zwischen 17 und 34 Prozent. Derweil ist deren Austausch mit Kulturschaffenden oder Wissenschaftlerinnen markant höher als jener der Landbevölkerung. In den Worten der Autoren: «Die Gegenüberstellung von Landwirtschaft und Handwerk auf der einen Seite sowie Wissenschaft und Kultur auf der anderen, zeigt, dass die Lebenswelten Stadt und Land durch unterschiedliche Berufs- und Gesellschaftsmilieus geprägt sind.»

Ein Grossteil der Befragten wünscht sich mehr persönlichen Kontakt mit Personen aus anderen Raumtypen. Sie sind der Meinung, dass ihnen das helfen würde, deren Lebenswelt besser zu verstehen. Aus Sicht der Bevölkerung reichen Medienberichte und Dialogveranstaltungen nicht aus, um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Es brauche den direkten Kontakt vor Ort, damit sich Einstellungen verändern können.

So bewerten 92 Prozent der Befragten die Einführung von obligatorischen Schulbesuchen auf dem Bauernhof als positiv. Als Ergänzung dazu befürwortet eine Mehrheit die Durchführung von Stadtschulwochen. Die Studie zeigt: Das Bedürfnis, gemeinsam auf ein besseres gegenseitiges Verständnis hinzuarbeiten, ist da. Stellt sich nur noch die Frage, wer den ersten Schritt macht.