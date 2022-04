Studie Ja zum «Ja»: Sex ohne explizite Zustimmung fällt bei den Jungen durch Das revidierte Sexualstrafrecht kommt bald ins Parlament. Nun zeigt eine neue Studie: Die «Nur-Ja-heisst-Ja»-Lösung hat den grössten Rückhalt. Und gerade Männer müssen bei der Kommunikation beim Sex noch zulegen.

Braucht es ein explizites «Ja» zum Sex? Darüber streitet sich ab der Sommersession die Politik. Keystone

Sex nur nach Zustimmung. Dieses Prinzip findet in der Schweiz breite Zustimmung. «45 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Zustimmungslösung (‹Nur Ja-heisst-Ja›) Betroffene am besten vor sexualisierter Gewalt schützt», heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie von gfs.bern im Auftrag von Amnesty International. Eine Ablehnungslösung, also ein «Nein-heisst-Nein», halten 27 Prozent für den geeigneten Weg um Opfer zu schützen. Nur gerade 13 Prozent sprechen sich für den Status Quo im Sexualstrafrecht aus – heute ist eine Nötigung notwendig um jemanden für Vergewaltigung zu verurteilen.

Der Hintergrund der Umfrage ist klar: Derzeit wird das Sexualstrafrecht in der Schweiz revidiert. Voraussichtlich in der Sommersession wird sich der Ständerat zuerst mit der Vorlage beschäftigen. Die vorberatende Kommission präferiert dabei die «Nein-heisst-Nein»-Lösung. Neu soll der Strafbestand der Vergewaltigung erfüllt sein, wenn jemand «gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, vornimmt oder vornehmen lässt», schreibt die Kommission für Rechtsfragen.

Der Status Quo fällt bei allen Altersgruppen durch

Mit der nun veröffentlichten Studie soll der Druck auf die Politik erhöht werden. «Ein neues Sexualstrafrecht sollte sich an den Realitäten und Bedürfnissen der Menschen orientieren, die am stärksten von sexualisierter Gewalt betroffen sind und jetzt eine Verbesserung benötigen», lässt sich Alexandra Karle, Geschäftsleiterin von Amnesty Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Gerade Frauen, Junge und queere Menschen hätten sich bei der Umfrage am deutlichsten für ein «Ja-heisst-Ja» ausgesprochen.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Zustimmung leicht ab, dafür steigt jene für ein «Nein-heisst-Nein». Bei den über 65-Jährigen sprechen sich 30 Prozent für die Widerspruchslösung aus und 40 Prozent für die Zustimmungslösung. Keinen Support geniesst auch da der Status Quo: Gerade einmal 12 Prozent wollen diesen beibehalten.

Männer können nicht so gut über Sex sprechen

Ob «Ja»-Lösung oder «Nein»-Lösung: Dass vor dem Sex miteinander gesprochen werden soll, ist eigentlich unumstritten. Gleichzeitig geben 54 Prozent der Befragten an, dass es ihnen schwer falle, über sexuelle Vorlieben, Bedürfnisse und Grenzen zu sprechen. Rund ein Drittel aller Befragten sagen, dass sie es schwierig finden, die Grenzen des Partners einzuschätzen. Bei Männern seien die kommunikativen Probleme stärker ausgeprägt, heisst es in der Studie.

Auch ansonsten deckt die Studie einige kommunikative Baustellen auf: So deuten 37 Prozent der Männer es als Zustimmung zum Geschlechtsverkehr, «wenn die Person aufreizend gekleidet ist und mit mir geflirtet hat». Bei den Frauen deuten dies 21 Prozent als Einwilligung zum Sex. «In der Interpretation, was als Zustimmung zu werten ist und was nicht, bestehen allerdings grosse Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Männer sehen bei verschiedensten Verhaltensweisen viel eher Spielraum für Zustimmung, als das bei Frauen der Fall ist», heisst es in der Studie. Gleichzeitig gibt die grosse Mehrheit der Befragten an, dass sie sich rücksichtsvoll verhalten, wenn es um Beziehungen und Sexualität geht.

«Es ist zentral, das Thema Kommunikation und gegenseitige Zustimmung in den Schulen stärker zu verankern und mehr Raum für diese Themen in der Gesellschaft zu schaffen», lässt sich Cyrielle Huguenot, Frauenrechtsverantwortliche bei Amnesty Schweiz, zitieren. Von einem zukünftigen Sexualstrafrecht müsse das Signal ausgehen, dass sexuelle Handlungen auf gegenseitigem Einverständnis beruhen müssen. «Für eine wirksame Präventionsarbeit wäre es schädlich, wenn das Gesetz signalisieren würde, dass in Sachen Sexualität alles erlaubt sei, bis ein ‹Nein› oder ein ‹Stopp› kommuniziert wird», so Huguenot.

Für die Umfrage wurden 1012 Personen in der Schweiz befragt.