SVP-Delegiertenversammlung SVP fordert Rückkehr zur «dauernden, bewaffneten, umfassenden» Neutralität Die SVP werde sich vehement für Neutralität, Landesverteidigung und eine sichere und unabhängige Energieversorgung einsetzen- Dies kündigte Präsident Marco Chiesa an.

SVP-Präsident Marco Chiesa wirft den anderen Bundesratsparteien Gleichgültigkeit gegenüber der Neutralität vor. Keystone

Für alle anderen Parteien sei die Neutralität der Schweiz nur noch eine Floskel, sagte SVP-Präsident Marco Chiesa am Samstag an der Delegiertenversammlung in Chur. Dabei sei es die bewaffnete Neutralität, die die Schweiz seit über 200 Jahren vor blutigen Konflikten bewahrt habe. Heute sei die Schweiz aber «weder ausreichend bewaffnet noch wirklich neutral», so Chiesa. Er kritisierte damit die Politik der Bundesrates, der die EU-Sanktionen gegen Russland und Weissrussland weitgehend übernommen hat. Er warb damit für eine Resolution des Parteivorstandes, die eine «dauernde, bewaffnete und umfassende Neutralität» fordert.

«Für die anderen Parteien ist die Neutralität nur noch eine leere Floskel», sagte Chiesa: «Sie betreiben lieber billige Symbolpolitik und opfern die Neutralität der Schweiz». Dass die Schweiz nun ihre neutrale Position als Vermittlerin nicht mehr einbringen könne, sei bedauerlich, so Chiesa. Die SVP müsse sich deshalb für eine kampfkräftige Armee und eine sichere unabhängige Versorgung des Landes einsetzen.

Er verwies auf die SVP-Forderungen, den Verteidigungsetat um zwei Milliarden Franken auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts anzuheben und einen «Stromgeneral» zu ernennen, der bis im Sommer Lösungsvorschläge für den drohenden Versorgungsengpass ausarbeiten soll. Der von Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Februar gemachte Vorschlag, in der Schweiz Gaskraftwerke zu bauen, habe sich erledigt, da ihre Partei mittlerweile einen Importstopp für russisches Gas verlange.

«Schweizer Weg» in der Pandemie als Erfolg der SVP

Die SVP fasst an ihrer Generalversammlung die Parolen für die Abstimmung vom 15. Mai. Der Vorstand empfiehlt die Nein-Parole zur «Lex Netflix » und zum neuen Transplantationsgesetz. Den Ausbau der EU-Grenzschutzbehörde Frontex trägt er mit. Dies ist parteiintern umstritten: Gegner erhoffen sich von einem Erfolg des Frontex-Referendums das Ausscheiden aus den ungeliebten Schengen- und Dublinabkommen.

Chiesa zog vor den Delegierten auch eine Bilanz der letzten kantonalen Wahlen. Die SVP habe zwar Sitze in den Kantonsparlamenten verloren, aber deutlich weniger als SP, FDP und Mitte. Sie sei damit immer noch die stärkste politische Kraft der Schweiz und habe entsprechend Einfluss. Dies habe nicht zuletzt die Coronakrise gezeigt: «Der heute von allen gelobte pragmatische Schweizer Weg war nur dank unseres Widerstandes möglich», sagte Chiesa: «Nur dank der SVP hatten wir keine Zustände wie in Deutschland, Frankreich oder Italien.»