Tessiner Gemeindewahlen wegen Corona-Virus auf 2021 verschoben Der Tessiner Staatsrat verschiebt die Gemeindewahlen wegen des Corona-Virus um ein Jahr auf April 2021. Ursprünglich hätten die Wahlen am Sonntag in zwei Wochen stattfinden sollen.

Die Tessiner Bevölkerung wird erst nächstes Jahr in den Gemeindewahlen abstimmen können. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Tessiner Regierung hat am Mittwoch an einer Sitzung den Entschluss gefasst, die kommenden Gemeindewahlen vom 5. April um ein Jahr zu verschieben. Das kommunizierte der Staatsrat in einer Mitteilung. Als Grund nennt die Regierung die vom Bundesrat ausgerufene ausserordentliche Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.

Die aktuelle Situation erlaube es nicht, dass die Gemeindewahlen unbeschwert durchgeführt werden könnten, so der Staatsrat. Neu werden die Gemeindewahlen im April 2021 abgehalten.