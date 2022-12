Transparenz im Energiebereich Für nächsten Winter: Bundesrat diskutiert Eckwerte für neues Versorgungsgesetz Im laufenden Winter ruft der Bund zum Energiesparen auf und legte im Elektrizitäts- und Gasbereich teure Reserven an. Um sich auf den Winter 2023/24 vorbereiten zu können, will der Bundesrat mit einem dringlichen Gesetz Transparenz im Energiebereich schaffen.

Im Winter 23/24 dürfte die Gasversorgung noch kritischer sein als im laufenden Winter, glaubt der Bund. Keystone

Namentlich den Gasmarkt will sich die Landesregierung zur Brust nehmen. Dort gebe es aktuell weder eine nationale Netzgesellschaft noch eine Regulierungsbehörde, schreibt das Bundesamt für Energie (BFE) am Mittwoch in einer Mitteilung. Fazit: «Das erschwert die Umsetzung von Massnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung von Mangellagen» Weiter hat der Bundesrat das BFE beauftragt, «eine klare Grundlage für den Zugang zu versorgungsrelevanten Daten» auszuarbeiten. Mit denen soll dann die Öffentlichkeit über die Entwicklung der Lage informiert werden.

Eben erst hat das Bundesamt für Energie zwar ein Dashboard zur Energiesituation der Schweiz im Internet aufgeschaltet. Doch dieses weist notgedrungen Lücken auf, da auch im hiesigen Energiesektor ein Digitalisierungsrückstand herrsche, wie die Verantwortlichen vor Wochenfrist darlegten.

Später ordentliches Gesetz

«Die Gasversorgungssicherheit wird im Winter 2023/2024 voraussichtlich noch kritischer sein als im laufenden Winter», schreibt das Bundesamt für Energie in seiner Mitteilung. Damit die bereits bestehenden Massnahmen jedoch auch für den nächsten Winter umgesetzt werden könnten, und um die Rahmenbedingungen zur Krisenbewältigung im Gasbereich zu verbessern, bereitet das Umweltdepartement ein entsprechendes dringliches Bundesgesetz vor. Bereits im Februar will der Bundesrat interessierte Kreise dazu im Rahmen einer Vernehmlassung befragen.

Ein solches Gesetz ist zeitlich befristet und soll später in ordentliches Recht überführt werden. Bereits in der Coronapandemie hat der Bundesrat diesen Weg verschiedentlich gewählt um ohne Notrecht auf aktuelle Herausforderungen reagieren zu können.